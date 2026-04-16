Marcos Calvente se quedó con el Procrear de Guaymallén y construirá 800 viviendas

Después de que las obras del Procrear de Guaymallén pasaran 3 años frenadas, este jueves el intendente Marcos Calvente tomó posesión completa del predio en el que se levantan 800 viviendas. Con la firma de un acta, el jefe comunal se convirtió en el primero del país en hacerse cargo de ese plan de vivienda.
Dijo que proyecta terminarlas con un sistema mixto, que combina aportes e inversiones públicas y privadas.
Ya en diciembre pasado, Calvente y Alfredo Cornejo anunciaban que tras largas negociaciones con la Secretaría de Vivienda de la Nación y con el Banco Hipotecario, la Comuna de Guaymallén había logrado la tenencia del predio de calle Tirasso, que en su momento había donado el INV para levantar el Procrear. Ahora formalizó esa toma de posesión.
"La obra que se paralizó hace 3 años era de 340 viviendas y nuestro proyecto, que es el que vamos a someter a un concurso privado, es llegar a las 804 unidades", comenzó contando Calvente a El Siete.
Y amplió que el proyecto supone mejorar también los servicios públicos que tiene ese predio y que en paralelo también modifica las condiciones de acceso a las futuras viviendas. "Van a estar destinadas a la clase media trabajadora, es decir que se van a cambiar las condiciones para acceder a esos créditos, respecto de lo que se pedía en el esquema anterior y la idea es hacerlos más flexibles", adelantó Calvente.
Cómo se levantará el Procrear con la intervención de privados
Calvente reiteró que su idea para avanzar con ese barrio del Procrear es terminarlo con participación de privados.
"Por su puesto que el municipio va a intervenir con recursos, que son poner a disposición el bien, que es el terreno con la infraestructura y parte de la construcción que se inició, y con los servicios: el agua, las cloacas, el alumbrado público y las calles. Pero luego el privado, a través de la articulación con un banco, podrá ofrecerle a los vecinos, no sólo de Guaymallén esta oportunidad", detalló.
Y asumió que aún no se podría definir cuáles serían los requisitos para acceder ni la cuota que podrían pagar los futuros acreedores de esas viviendas, porque eso se sabrá una vez que se conozca el resultado del concurso que deberán sortear los privados que compitan por quedarse con esa construcción del Procrear.
La obra del Procrear que pasó más de 3 años paralizada
El predio del Procrear de Guaymallén es de 96.244,87 m², y se encontraba bajo administración nacional desde 2022.
Quedó abandonado luego de la rescisión de los contratos de obra instruida por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.
El terreno estaba en posesión del Banco Hipotecario como liquidador del Fideicomiso Procrear y ahora el municipio recibió la tenencia en el estado en que se encontraba.
Según el relevamiento técnico nacional de agosto de 2024, el desarrollo original contemplaba 504 viviendas distribuidas en siete sectores, de los cuales cinco de esos sectores presentaban avances que oscilaban entre 13% y 17%. Las obras estaban completamente detenidas, producto de la rescisión contractual y de la liquidación del programa a nivel federal.
Actualmente hay en la Argentina 75 proyectos del ex Procrear que se encuentran paralizados.
La Nación instruyó formalmente al Banco Hipotecario a entregar la tenencia a Guaymallén y con ese paso inédito, la comuna que comanda Marcos Calvente pasó a ser el primer municipio del país con la potestad de administrar un Procrear.