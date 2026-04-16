Marcos Calvente se quedó con el Procrear de Guaymallén y construirá 800 viviendas

"La obra que se paralizó hace 3 años era de 340 viviendas y nuestro proyecto, que es el que vamos a someter a un concurso privado, es llegar a las 804 unidades", comenzó contando Calvente a El Siete.

Calvente se hizo cargo del Procrear de Guaymallén

Y amplió que el proyecto supone mejorar también los servicios públicos que tiene ese predio y que en paralelo también modifica las condiciones de acceso a las futuras viviendas. "Van a estar destinadas a la clase media trabajadora, es decir que se van a cambiar las condiciones para acceder a esos créditos, respecto de lo que se pedía en el esquema anterior y la idea es hacerlos más flexibles", adelantó Calvente.

Cómo se levantará el Procrear con la intervención de privados

Calvente reiteró que su idea para avanzar con ese barrio del Procrear es terminarlo con participación de privados.

"Por su puesto que el municipio va a intervenir con recursos, que son poner a disposición el bien, que es el terreno con la infraestructura y parte de la construcción que se inició, y con los servicios: el agua, las cloacas, el alumbrado público y las calles. Pero luego el privado, a través de la articulación con un banco, podrá ofrecerle a los vecinos, no sólo de Guaymallén esta oportunidad", detalló.

viviendas procrear guaymallen obra pública.jpg La obra del Procrear de Guaymallén se paralizó hace 3 años y ahora el intendente Marcos Calvente tomó posesión del predio con la obra en construcción que terminará con 800 viviendas. Foto: Cristian Lozano / UNO

Y asumió que aún no se podría definir cuáles serían los requisitos para acceder ni la cuota que podrían pagar los futuros acreedores de esas viviendas, porque eso se sabrá una vez que se conozca el resultado del concurso que deberán sortear los privados que compitan por quedarse con esa construcción del Procrear.

La obra del Procrear que pasó más de 3 años paralizada

El predio del Procrear de Guaymallén es de 96.244,87 m², y se encontraba bajo administración nacional desde 2022.

Quedó abandonado luego de la rescisión de los contratos de obra instruida por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.

El terreno estaba en posesión del Banco Hipotecario como liquidador del Fideicomiso Procrear y ahora el municipio recibió la tenencia en el estado en que se encontraba.

predio procrear guaymallen La obra del Procrear de Guaymallén se paralizó hace 3 años.

Según el relevamiento técnico nacional de agosto de 2024, el desarrollo original contemplaba 504 viviendas distribuidas en siete sectores, de los cuales cinco de esos sectores presentaban avances que oscilaban entre 13% y 17%. Las obras estaban completamente detenidas, producto de la rescisión contractual y de la liquidación del programa a nivel federal.

Actualmente hay en la Argentina 75 proyectos del ex Procrear que se encuentran paralizados.

La Nación instruyó formalmente al Banco Hipotecario a entregar la tenencia a Guaymallén y con ese paso inédito, la comuna que comanda Marcos Calvente pasó a ser el primer municipio del país con la potestad de administrar un Procrear.