El 20 de marzo fue el equinoccio que dio inicio al otoño en el hemisferio sur dando paso a las noches largas y días más cortos. Sin embargo, según la astrología, este fenómeno hace florecer como primavera a uno de los doce signos del zodíaco.
Ni con frío ni con calor: este es el signo del zodíaco que vive su mejor momento en otoño
Llegó el otoño y hay un signo del zodíaco que florece como nunca cuando las hojas y las calles se tiñen de amarillo y naranja
El otoño no es una estación más. Es el momento en que cualquier lugar se transforma en una postal dorada, donde el aire fresco quita las hojas de los árboles y las arrastra por el piso. Pero esto no tiene por qué ser malo, de hecho, hay un signo en particular que siente una conexión casi magnética con esta época del año y las hojas secas: Tauro.
Tauro: el signo del zodíaco que florece en otoño
Casi siempre la sociedad se va dividiendo simbólicamente entre aquellas personas que aman el verano y quienes lo odian, entre los amantes del invierno y quienes prefieren el otoño.
A pesar de ello, cada una de ellas vive las estaciones del año de distinta forma. Es por eso que Tauro, el segundo signo del zodíaco, no solo ama el otoño, sino que encuentra en esta época un aura distinto que lo hace expandirse en todos los aspectos posibles.
Si hay alguien que sabe disfrutar de los placeres simples y terrenales, ese es Tauro. Regido por Venus, Tauro encuentra en el otoño el escenario ideal para su bienestar. Esto ocurre porque le genera confort. Pues el otoño invita a las comidas calentitas, los guisos y chocolate. Cosas que para el taurino, son un placer sagrado.
Además, al ser el primer signo de Tierra del zodíaco, la época donde los árboles sueltan lo que ya no sirve para renovarse le da una paz mental profunda. El otoño llega para enseñarle a este signo del zodíaco a soltar, algo que a veces le cuesta por su naturaleza persistente y terca.
Por último, Escorpio y Virgo también son signos que se identifican con el otoño porque es su momento para la transformación interna y aman la rutina otoñal, la planificación entre amarillos y naranjas teñidos de un frío que abriga.