Ni con frío ni con calor: este es el signo del zodíaco que vive su mejor momento en otoño

A pesar de ello, cada una de ellas vive las estaciones del año de distinta forma. Es por eso que Tauro, el segundo signo del zodíaco, no solo ama el otoño, sino que encuentra en esta época un aura distinto que lo hace expandirse en todos los aspectos posibles.

Si hay alguien que sabe disfrutar de los placeres simples y terrenales, ese es Tauro. Regido por Venus, Tauro encuentra en el otoño el escenario ideal para su bienestar. Esto ocurre porque le genera confort. Pues el otoño invita a las comidas calentitas, los guisos y chocolate. Cosas que para el taurino, son un placer sagrado.

otoño con los signos del zodiaco Las personas de Tauro necesitan conectar con su espiritualidad en el inicio del otoño.

Además, al ser el primer signo de Tierra del zodíaco, la época donde los árboles sueltan lo que ya no sirve para renovarse le da una paz mental profunda. El otoño llega para enseñarle a este signo del zodíaco a soltar, algo que a veces le cuesta por su naturaleza persistente y terca.

Por último, Escorpio y Virgo también son signos que se identifican con el otoño porque es su momento para la transformación interna y aman la rutina otoñal, la planificación entre amarillos y naranjas teñidos de un frío que abriga.