Para la astrología, el ingreso de la Luna en Aries entre el 20 y el 22 de marzo de 2026 activa una energía intensa que impacta directamente en los signos más afines al fuego y al impulso inicial. Este tránsito marca un punto de arranque emocional, donde las decisiones se vuelven más rápidas y las reacciones más sinceras. La Luna, al recorrer Aries, despierta una necesidad de actuar sin tantas vueltas, priorizando el deseo personal por encima de las dudas. Se trata de días ideales para iniciar proyectos o retomar aquello que había quedado en pausa.
Astrología
Los 4 signos de la astrología que serán bendecidos por la entrada de la Luna en Aries
En la astrología, la Luna en Aries que se inicia este 20 de marzo será una oportunidad para que los signos más compatibles actúen decisión y con una desbordante energía emocional
Desde otra mirada de la astrología, la Luna en Aries le da a los signos zodiacales una vibración valiente, directa y cargada de determinación. Este evento no solo moviliza el ánimo, sino que también empuja a resolver situaciones pendientes con una energía renovada. La impulsividad puede ser protagonista, pero bien canalizada se convierte en motor de avances concretos.
Astrología: qué significa la Luna en Aries para los signos del zodiaco
En la astrología, la presencia de la Luna en Aries potencia a los signos que saben moverse con rapidez y confianza.
- es un tránsito astrológico que favorece la independencia, el coraje y la autenticidad
- las emociones se viven con intensidad y entusiasmo, pero también con claridad
- la Luna en Aries invita a los signos a tomar la iniciativa en todos los planos de la vida
Astrología: los 4 signos beneficiados por la entrada de la Luna en Aries
- Aries (21 de marzo al 19 de abril): durante este tránsito, este signo se siente completamente alineado con la energía dominante del cielo. Su impulso natural se potencia y le permite tomar decisiones sin titubeos. Encuentra claridad en situaciones que antes generaban dudas. Las oportunidades aparecen cuando se atreve a dar el primer paso. Su confianza se eleva y contagia a quienes lo rodean. Vive estos días con una intensidad que lo acerca a logros concretos
- Leo (23 de julio al 22 de agosto): en estos días, Leo experimenta una renovada sensación de protagonismo y entusiasmo. La energía de la Luna en Aries lo impulsa a destacarse en el ámbito profesional. Se siente más seguro de sus capacidades y dispuesto a asumir desafíos. Las relaciones mejoran cuando expresa lo que siente sin reservas. Encuentra reconocimiento en espacios donde antes pasaba desapercibido. Su carisma se convierte en una herramienta clave para avanzar
- Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): bajo la influencia de este tránsito, los sagitarianos recuperan su espíritu aventurero y optimista. Se animan a explorar nuevas oportunidades que amplían su horizonte. La energía de la Luna en Aries les permite actuar con mayor determinación. Las decisiones que tomen en estos días marcarán un antes y un después. Su entusiasmo lo lleva a conectar con personas que comparten su visión. La acción es el camino hacia el crecimiento
- Géminis (21 de mayo al 20 de junio): con la Luna en Aries, Géminis experimenta una aceleración en su mente y en sus decisiones. Las ideas fluyen con rapidez y encuentra la forma de llevarlas a la acción. Su capacidad de comunicación se vuelve más directa y efectiva. En lo social, se rodea de personas que impulsan su crecimiento. Profesionalmente, logra avances al actuar sin tanta duda. Este momento lo empuja a confiar en su agilidad mental y a concretar lo que imagina.