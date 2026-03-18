Desde otra mirada de la astrología, la Luna en Aries le da a los signos zodiacales una vibración valiente, directa y cargada de determinación. Este evento no solo moviliza el ánimo, sino que también empuja a resolver situaciones pendientes con una energía renovada. La impulsividad puede ser protagonista, pero bien canalizada se convierte en motor de avances concretos.

astrologia signos luna en aries 2 Los 4 signos de la astrología que serán bendecidos por la entrada de la Luna en Aries.

Astrología: qué significa la Luna en Aries para los signos del zodiaco

En la astrología, la presencia de la Luna en Aries potencia a los signos que saben moverse con rapidez y confianza.