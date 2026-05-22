Horóscopo de hoy sábado 23 de mayo: las predicciones para los signos de fuego, tierra, aire y agua.

Este es el horóscopo diario de la astrología para hoy sábado 23 de mayo de 2026 para los signos de fuego, tierra, aire y agua. Los signos de fuego se caracterizan por su intensidad y determinación frente a los desafíos del día, mientras que los de tierra siempre buscan estabilidad y respuestas concretas en asuntos materiales y emocionales. Por su parte, los signos de aire sienten una fuerte necesidad de comunicación y movimiento, y los signos de agua se destacan por ser los más sensibles a las emociones y la intuición.