Otoño 2026: las estampas y colores que serán tendencia desde Milán y París y cómo combinarlos

blusa lunares otoño 1

Tendencias 2026: colores y estampas que dominan la moda de otoño

El marrón chocolate se consagra como el tono estrella de la temporada, combinado con estampas en rojo burdeos y verde intenso para looks lujosos y naturales. Los metalizado, por su parte, brillan en estampas geométricas, mientras las flores glam con lentejuelas y encaje reinventan patrones clásicos para noches festivas.

Paleta clave para tus outfits de otoño 2026:

Rojo y burdeos vibrantes en estampas audaces.

Verde chartreuse y marrón para bloques de color con estampas superpuestas.

Negro total con texturas estampadas para elegancia infalible.

falda flores con lentejuelas

Prendas y accesorios con estampas tendencia otoño 2026

Trajes inspirados en los 80 con hombreras y estampas de lunares dominan, junto a cortes midi por encima de la rodilla en faldas y vestidos con flecos o flores. Accesorios como bolsos geométricos y collares escultóricos complementan estas tendencias, mientras complementos de pelo boho realzan estampas delicadas.

falda flecos otoño bordó

Cómo adoptar estas tendencias de moda otoño:

Superposiciones con estampas: faldas sobre pantalones para layering sofisticado.

Abrigos oversize estampados en tonos tierra o rojo para frío extremo.

Encajes con lunares para un toque empoderador, como en Saint Laurent y Prada.

Adapta estas estampas a tu esencia: combina una prenda clave con básicos, experimenta con color blocking rojo-marrón y accesorios atemporales para un armario versátil. La moda de otoño 2026 celebra contrastes, autenticidad y presencia, desde Milán hasta las calles de tu ciudad.

abrigo bordó