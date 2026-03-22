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Otoño 2026: las estampas y colores que serán tendencia desde Milán y París y cómo combinarlos

Las tendencias de moda para el otoño 2026 traen estampas vibrantes y retro inspiradas en las pasarelas de Milán y París

Antonella Prandina
Editado por Antonella Prandina
Los lunares se vienen con todo esta temporada deotoño 2026.

Los lunares se vienen con todo esta temporada deotoño 2026.

Entre las tendencias de estampas más destacadas del otoño 2026, los lunares regresan con fuerza como un guiño retro irresistible, perfectos para prendas oversize y abrigos voluminosos que combinan comodidad con sofisticación. Por su parte, los flecos aportan movimiento bohemio a vestidos y chaquetas, ideal para elevar la moda urbana con dinamismo y personalidad.

Los lunares podrás verse en abrigos de plumas y blusas, por lo que es posible que tengas estas prendas en tu armario: son un clásico renovado. Los flecos serán los protagonistas en faldas y accesorios, para darle a los looks un toque hipppie chich que perdure en la temporada fría.

Estas tendencias de otoño fusionan lo vintage con lo futurista, según expertos en pasarelas, especialmente de Milán y París. Además, también habrá colores protagonistas esta temporada de otoño. ¿Cuáles son?

blusa lunares otoño 1

Tendencias 2026: colores y estampas que dominan la moda de otoño

El marrón chocolate se consagra como el tono estrella de la temporada, combinado con estampas en rojo burdeos y verde intenso para looks lujosos y naturales. Los metalizado, por su parte, brillan en estampas geométricas, mientras las flores glam con lentejuelas y encaje reinventan patrones clásicos para noches festivas.

Paleta clave para tus outfits de otoño 2026:

  • Rojo y burdeos vibrantes en estampas audaces.
  • Verde chartreuse y marrón para bloques de color con estampas superpuestas.
  • Negro total con texturas estampadas para elegancia infalible.
falda flores con lentejuelas

Prendas y accesorios con estampas tendencia otoño 2026

Trajes inspirados en los 80 con hombreras y estampas de lunares dominan, junto a cortes midi por encima de la rodilla en faldas y vestidos con flecos o flores. Accesorios como bolsos geométricos y collares escultóricos complementan estas tendencias, mientras complementos de pelo boho realzan estampas delicadas.

falda flecos otoño bordó

Cómo adoptar estas tendencias de moda otoño:

  • Superposiciones con estampas: faldas sobre pantalones para layering sofisticado.
  • Abrigos oversize estampados en tonos tierra o rojo para frío extremo.
  • Encajes con lunares para un toque empoderador, como en Saint Laurent y Prada.

Adapta estas estampas a tu esencia: combina una prenda clave con básicos, experimenta con color blocking rojo-marrón y accesorios atemporales para un armario versátil. La moda de otoño 2026 celebra contrastes, autenticidad y presencia, desde Milán hasta las calles de tu ciudad.

abrigo bordó

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