Entre las tendencias de estampas más destacadas del otoño 2026, los lunares regresan con fuerza como un guiño retro irresistible, perfectos para prendas oversize y abrigos voluminosos que combinan comodidad con sofisticación. Por su parte, los flecos aportan movimiento bohemio a vestidos y chaquetas, ideal para elevar la moda urbana con dinamismo y personalidad.
Otoño 2026: las estampas y colores que serán tendencia desde Milán y París y cómo combinarlos
Las tendencias de moda para el otoño 2026 traen estampas vibrantes y retro inspiradas en las pasarelas de Milán y París
Los lunares podrás verse en abrigos de plumas y blusas, por lo que es posible que tengas estas prendas en tu armario: son un clásico renovado. Los flecos serán los protagonistas en faldas y accesorios, para darle a los looks un toque hipppie chich que perdure en la temporada fría.
Estas tendencias de otoño fusionan lo vintage con lo futurista, según expertos en pasarelas, especialmente de Milán y París. Además, también habrá colores protagonistas esta temporada de otoño. ¿Cuáles son?
Tendencias 2026: colores y estampas que dominan la moda de otoño
El marrón chocolate se consagra como el tono estrella de la temporada, combinado con estampas en rojo burdeos y verde intenso para looks lujosos y naturales. Los metalizado, por su parte, brillan en estampas geométricas, mientras las flores glam con lentejuelas y encaje reinventan patrones clásicos para noches festivas.
Paleta clave para tus outfits de otoño 2026:
- Rojo y burdeos vibrantes en estampas audaces.
- Verde chartreuse y marrón para bloques de color con estampas superpuestas.
- Negro total con texturas estampadas para elegancia infalible.
Prendas y accesorios con estampas tendencia otoño 2026
Trajes inspirados en los 80 con hombreras y estampas de lunares dominan, junto a cortes midi por encima de la rodilla en faldas y vestidos con flecos o flores. Accesorios como bolsos geométricos y collares escultóricos complementan estas tendencias, mientras complementos de pelo boho realzan estampas delicadas.
Cómo adoptar estas tendencias de moda otoño:
- Superposiciones con estampas: faldas sobre pantalones para layering sofisticado.
- Abrigos oversize estampados en tonos tierra o rojo para frío extremo.
- Encajes con lunares para un toque empoderador, como en Saint Laurent y Prada.
Adapta estas estampas a tu esencia: combina una prenda clave con básicos, experimenta con color blocking rojo-marrón y accesorios atemporales para un armario versátil. La moda de otoño 2026 celebra contrastes, autenticidad y presencia, desde Milán hasta las calles de tu ciudad.