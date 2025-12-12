Luego de que los abogados de Morena Rial confirmaran que la joven podría estar embarazada de su tercer hijo, en DDM revelaron que la joven tuvo visitas en la cárcel durante los últimos días.
Qué hizo Jorge Rial en medio del supuesto tercer embarazo de Morena Rial
Salió a la luz la noticia más impactante sobre la relación entre Jorge Rial y Morena Rial en los últimos días.
En medio de todas las repercusiones por el posible embarazo de Morena Rial, quien decidió visitarla en el penal fue su padre Jorge Rial.
A pesar de estar distanciados desde hace años, Jorge Rial fue a la unidad de Magdalena e incluso llevó al hijo de Morena, Amadeo.
Además, Cipolla se refirió al pedido de arresto domiciliario que fue denegado y a como seguirá el proceso. "Morena a mí me comenta una situación. Entiendo de que estaban todos los parámetros, como el retraso y varias cuestiones que le venían sucediendo, de que estaba embarazada, y lo expusimos ante la Cámara. No fue tanto una estrategia, porque ella no se quería presentar, no quería que se supiese o que se indagara sobre ese tema", contó el letrado.
Jorge Rial habló de sus nietos
Días antes, Jorge Rial rompió el silencio en Intrusos y por primera vez reveló cómo están Francesco y Amadeo mientras su madre Morena Rial sigue presa en el penal a más de dos meses de su detanción.
"Los nietos están muy bien, el más chiquito está con Rocío a tres cuadras de casa, antes de ayer pasó todo el día conmigo, estrenamos la pileta, está gordito, hermoso... Están muy bien los dos, están tan lindos, la verdad que por ese lado está todo bien”, explicó el conductor a las cámaras de Intrusos.
Además Jorge Rial se refirió a la situación judicial de Morena Rial y qué pasará las próximas semanas. “Tiene los tiempos legales como para cualquier persona común y corriente, sin ningún beneficio, todavía está detenida esperando que haya una resolución de la Cámara”, cerró.