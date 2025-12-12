La verdad sobre el novio secreto de Zaira Nara: ¿multimillonario, polista y amigo de su ex?

"Una historia de amor y traiciones que involucra a Zaira Nara, Facundo Pieres, Pampita y Martín Pepa, y a Robert Strom, un heredero archi re contra millonario: ¿quién es el nuevo novio de la menor de las Nara?", arrancó Méndez en su cuenta de X.

Zaira Nara la más codiciada en el mundo del polo

"Los amigos de Pieres lo sabían. Es muy amigo de Pepa, el novio de Pampita, polista, y también es muy amigo de Clemente Zavaleta Jr., hijo de una de las Trillizas de Oro, María Emilia. A su vez, Zavaleta está casado con Isabelle Strom, hermana de Robert, el hombre que está saliendo con Zaira", siguió sobre los vínculos de Strom.

Como si no fuera suficiente, Pampita habría tenido un rol fundamental en el inicio del romance. "La traición por la espalda a Pieres: resulta que Martín y Pampita fueron los celestinos de Zaira Nara y Robert Strom. Quilombo. Porque en el mundo del polo high class hay chimentos que vuelan; son igual de chusmas los millos que cualquier laburante, y Facundo Pieres se enteró y ardió Troya".

zaira robert strom Zaira Nara estaría saliendo con el archi millonario Robert Strom.

Días antes, Zaira Nara fue relacionada con Ian Lucas, el famoso influencer y youtuber que está causando sensación en Masterchef Celebrity y que tendría un amorío con Evangelina Anderson.

Si bien no dio declaraciones, salió a la luz que Ian Lucas estaría interesado en Zaira Nara y que tendría la aprobacion de Maxi López y Wanda Nara, que estarían felices con la posible pareja.