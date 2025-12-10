La contundente foto de Zaira Nara tras los rumores de reconciliación con su ex Jakob Von Plessen

zaira nara bauletti Zaira Nara se mostró con Bauletti tras los rumores sobre su ex.

Es que de lo más atrevida, Zaira Nara se mostró junto a Bauletti, el joven streamer integrante de Mernosketti con quien se la ha relacionado las últimas semanas. "Aquí estaré, nos vemos esta noche", escribió.

La foto que generó rumores sobre la reconciliación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Fue el mismo Jakob Von Plessen quien provocó todo un revuelo luego de publicar fotos en su cuenta de Instagram desde Mendoza donde también estaba Zaira Nara.

Durante el fin de semana, Jakob y Zaira coincidieron en la provincia aunque no hay imágenes que los muestre juntos. Zaira, por su parte dijo presente en el sunsetrip de Hernán Cattaneo junto a famosas como Rochi Igarzabal, Violeta Urtizberea, entre otros.

zaira jakob Zaira Nara y su ex Jakob Von Plessen coincidieron en Mendoza.

Jakob, por su parte sorprendió a sus seguidores al subir una imagen tomando el mate de la marca de Zaira Nara. Además, subió fotos del hijo menor de la pareja, iniciando las sospechas sobre un posible encuentro familiar en Mendoza.

Zaira Nara, por otro lado, también fue vinculada con Ian Lucas, el youtuber que también estaría saliendo con Evangelina Anderson.

Días atrás incluso se viralizó un video de Ian Lucas y Evangelina Anderson de lo más acaramelados en un boliche, enfrente de todos los presentes.

En la grabación que estalló las redes, Evangelina e Ian incluso se habrían besado confirmando por todo lo alto los rumores de su romance.