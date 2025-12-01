Delincuentes le robaron a un veterano de Malvinas y se llevaron sus medallas de la guerra.

Ladrones asalto combatiente Seis delincuentes entraron a la casa de un ex combatiente de Malvinas y entre varios valores, robaron sus medallas de la guerra. Foto gentileza c5n.com

Fue una vecina quien notó que el portón de la casa estaba abierto y alertó por teléfono al matrimonio. Rápidamente, la pareja le avisó a su hija Estefanía, quien llamó a la policía, pero cuando los efectivos llegaron a la vivienda, los delincuentes ya se habían escapado dejando todo revuelto.

Según relató Estefanía, la hija del matrimonio, el robo se dio en varias etapas. Los ladrones se llevaron joyas, electrodomésticos, objetos personales y las medallas de la guerra de Malvinas. Incluso, antes de la última entrada, los delincuentes dejaron en la casa un televisor y otros electrodomésticos sobre un colchón, listos para llevárselos más tarde, pero no lo lograron por la presencia policial.

“Más allá de lo material, lo que más bronca nos da es que se llevó las medallas que tienen un valor sentimental súper importante. Lamentamos lo que está pasando en el barrio que es costumbre”, expresó Estefanía en diálogo con el canal TN.

“No había nadie en la casa. Nos enteramos por una vecina que nos avisó que el portón estaba abierto. Estaba yendo al médico y fui corriendo. Cuando llegué, ya se habían ido. Dejaron el acolchado en el patio, con la tele y otras cosas, pensando en volver para buscarlos. Estuvieron toda la noche, porque vinieron a la 1 y se fueron a las 7.17″, explicó la joven.

Estefanía realizó la denuncia ante los policías que se presentaron en la casa y luego fue amenazada. “Recibí amenazas cuando hice todo público. Quiero imaginar que son ellos”, dijo preocupada.

Ladrones asalto hija Estefanía, la hija del veterano de Mallvinas, aseguró que después de hacer la denuncia, los delincuentes la amenazaron. Foto gentileza tn.com.ar

La hija del matrimonio aseguró que algunos de los delincuentes que entraron a su casa son de Loma Hermosa y otros de una villa cercana llamada Loyola, de Podestá. También comentó que después del robo vio fotos de los delincuentes ofreciendo los objetos robados en internet. “Me da mucha impotencia”, afirmó la joven.

“Rompieron todo, dieron vuelta los colchones, abrieron parlantes buscando no sé qué cosa. Se llevaron todo lo material e incluso las medallas de Malvinas. No siquiera tienen respeto por eso, no sé con qué intención lo robaron”, comentó con indignación.

El asalto afectó profundamente al ex combatiente y a toda su familia. “Mi papá estaba con pulsaciones, son muy importantes esas medallas para él. Es algo que no lo puede volver a conseguir”, dijo Estefanía, quien destacó que "lo único que uno espera es que se haga justicia y que estas cosas no queden en la nada. Ojalá tengan un poco de consideración y devuelvan las cosas”.