Dos personas murieron este domingo tras un trágico accidente vial ocurrido en San Rafael. El impacto se produjo cerca de las 16 en el cruce de la Ruta Nacional 143 y la calle Cubillos, donde colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok y un Renault Megane. Las víctimas fatales viajaban en el segundo vehículo.
Dos personas murieron tras un violento accidente vial en la Ruta 143
El accidente fatal entre una camioneta y un auto ocurrió en la intersección con la calle Cubillos, en el departamento de San Rafael
Cómo se desencadenó el siniestro vial en San Rafael
El hecho ocurrió alrededor de las 16.05 y requirió la intervención inmediata de personal de la Comisaría 38° y de efectivos de la Policía Vial. Las autoridades comenzaron a trabajar en la escena del hecho para coordinar el tránsito y tomar los datos preliminares de las personas involucradas en la colisión.
De acuerdo con la información suministrada por la Policía, la camioneta Volkswagen Amarok circulaba por la Ruta Nacional 143 en dirección de este a oeste. Por su parte, el Renault Megane se desplazaba por la calle Cubillos con sentido de sur a norte. Al llegar a la intersección, por causas que aún intentan establecerse, ambos rodados terminaron impactando violentamente.
En la camioneta Amarok se desplazaban tres personas: el conductor, un hombre mayor de edad, a quien acompañaban una mujer y un hombre, también mayores de edad. Los tres ocupantes de este rodado sufrieron diversas lesiones y debieron ser asistidos en el lugar antes de su posterior traslado a un centro asistencial para recibir una atención médica más completa.
La gravedad del siniestro vial y las víctimas fatales
En tanto, en el Renault Megane viajaban cuatro ocupantes. El automóvil era conducido por un hombre mayor de edad, quien iba acompañado dos mujeres y un hombre.
Como consecuencia del violento impacto, el conductor del Renault Megane y uno de sus acompañantes murieron de forma instantánea dentro del habitáculo del auto. Hasta el momento, el parte policial no informó la identidad de las dos víctimas fatales ni precisó si los otros dos ocupantes del automóvil sufrieron heridas de extrema gravedad.
El despliegue de los servicios de emergencia incluyó ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), bomberos y peritos de la Policía Científica. Los médicos constataron el fallecimiento de ambas personas en el mismo lugar de la tragedia vial.
La investigación por el siniestro vial en la Ruta Nacional 143
Tras el choque, los efectivos de la Comisaría 38° y los agentes de la Policía Vial iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica exacta del hecho. El objetivo de las pericias es entender cómo sucedieron los movimientos previos a la colisión en ese cruce de San Rafael.
Como parte del protocolo habitual en este tipo de hechos, al conductor de la Volkswagen Amarok se le practicó el análisis de alcoholemia correspondiente. El dosaje de alcohol en sangre arrojó resultado negativo, marcando un total de 0,00 gramos por litro.
En pocas palabras
- Dos muertos: trágico siniestro vial en San Rafael, Mendoza, dejó dos víctimas fatales.
- Colisión frontal: ocurrió en la Ruta 143 y Cubillos entre una camioneta y un auto.
- Investigación en curso: se analizan las causas del impacto que involucró a siete personas.