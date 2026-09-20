Dos personas murieron tras un violento accidente vial en la Ruta 143

En la camioneta Amarok se desplazaban tres personas: el conductor, un hombre mayor de edad, a quien acompañaban una mujer y un hombre, también mayores de edad. Los tres ocupantes de este rodado sufrieron diversas lesiones y debieron ser asistidos en el lugar antes de su posterior traslado a un centro asistencial para recibir una atención médica más completa.

Despliegue. Los servicios de emergencia incluyó ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), bomberos y peritos de la Policía Científica.

La gravedad del siniestro vial y las víctimas fatales

En tanto, en el Renault Megane viajaban cuatro ocupantes. El automóvil era conducido por un hombre mayor de edad, quien iba acompañado dos mujeres y un hombre.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor del Renault Megane y uno de sus acompañantes murieron de forma instantánea dentro del habitáculo del auto. Hasta el momento, el parte policial no informó la identidad de las dos víctimas fatales ni precisó si los otros dos ocupantes del automóvil sufrieron heridas de extrema gravedad.

El despliegue de los servicios de emergencia incluyó ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), bomberos y peritos de la Policía Científica. Los médicos constataron el fallecimiento de ambas personas en el mismo lugar de la tragedia vial.

La investigación por el siniestro vial en la Ruta Nacional 143

Tras el choque, los efectivos de la Comisaría 38° y los agentes de la Policía Vial iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica exacta del hecho. El objetivo de las pericias es entender cómo sucedieron los movimientos previos a la colisión en ese cruce de San Rafael.

Como parte del protocolo habitual en este tipo de hechos, al conductor de la Volkswagen Amarok se le practicó el análisis de alcoholemia correspondiente. El dosaje de alcohol en sangre arrojó resultado negativo, marcando un total de 0,00 gramos por litro.