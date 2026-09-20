Dos siniestros viales en Maipú con alcoholemia positiva: uno de los conductores triplicaba el límite

Personal de la Policía Vial trabajó en el accidente ocurrido en Maipú, donde el test de alcoholemia arrojó una cifra récord de 3,00 g/l.

El segundo siniestro ocurrió a las 7:40, en la intersección de calles Isidro Maza y Las Piedritas. Una camioneta Fiat Strada circulaba de sur a norte por Isidro Maza cuando, al llegar al cruce, fue encandilada por otro automóvil. Según se reconstruyó preliminarmente, esa situación habría provocado que el conductor, perdiera el control del vehículo y volcara.

El conductor no sufrió lesiones, pero el test de alcoholemia arrojó 1,44 g/l. Las dos acompañantes fueron asistidas en el lugar, donde se les diagnosticaron politraumatismos, y luego fueron trasladadas para recibir atención médica.

La camioneta Fiat Strada volcadas en el cruce de Isidro Maza y Las Piedritas. El conductor dio 1,44 g/l de alcohol en sangre.

Un factor recurrente

Los dos episodios vuelven a poner en evidencia el peso que tiene el consumo de alcohol en los siniestros viales. En ambos casos, los conductores superaron ampliamente los valores permitidos, en un contexto en el que las autoridades insisten con los controles y con el llamado a no conducir tras haber bebido.

Además este fin de semana hubo un refuerzo en los controles por los festejos del Día de la Primavera y del estudiante con mayor presencia policial.