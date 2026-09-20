La Policía Vial de la Delegación Gran Mendoza intervino en dos siniestros viales ocurridos en Maipú en pocas horas, con un denominador común: el resultado positivo en los test de alcoholemia de los conductores.
Dos siniestros viales en Maipú con alcoholemia positiva: uno de los conductores triplicaba el límite
Ambos hechos ocurrieron en la madrugada y la mañana de este domingo. En uno de ellos, el test arrojó 3,00 g/l y el conductor quedó aprehendido
El primer hecho se registró a las 4:35 en el ingreso al barrio Los Solares, en Rodeo del Medio. Allí, un automóvil Peugeot Partner perdió el dominio y terminó dentro de una acequia.
El conductor fue asistido en el lugar. Se le constataron politraumatismos, pero no fue necesario trasladarlo a un centro de salud. Personal de Policía Vial le realizó el dosaje de alcoholemia, que dio positivo: 3,00 g/l, una cifra que multiplica varias veces el límite permitido. Por este motivo, el hombre fue trasladado en calidad de aprehendido a la Comisaría 49°.
El segundo siniestro ocurrió a las 7:40, en la intersección de calles Isidro Maza y Las Piedritas. Una camioneta Fiat Strada circulaba de sur a norte por Isidro Maza cuando, al llegar al cruce, fue encandilada por otro automóvil. Según se reconstruyó preliminarmente, esa situación habría provocado que el conductor, perdiera el control del vehículo y volcara.
El conductor no sufrió lesiones, pero el test de alcoholemia arrojó 1,44 g/l. Las dos acompañantes fueron asistidas en el lugar, donde se les diagnosticaron politraumatismos, y luego fueron trasladadas para recibir atención médica.
Un factor recurrente
Los dos episodios vuelven a poner en evidencia el peso que tiene el consumo de alcohol en los siniestros viales. En ambos casos, los conductores superaron ampliamente los valores permitidos, en un contexto en el que las autoridades insisten con los controles y con el llamado a no conducir tras haber bebido.
Además este fin de semana hubo un refuerzo en los controles por los festejos del Día de la Primavera y del estudiante con mayor presencia policial.
En pocas palabras
- Dos siniestros viales: ocurrieron en Maipú con conductores alcoholizados, uno triplicando el límite permitido.
- Conductor aprehendido: el primer caso registró 3.00 g/l de alcohol en sangre y el conductor fue detenido.
- Otros afectados: en el segundo siniestro, dos acompañantes resultaron con politraumatismos y fueron trasladadas.