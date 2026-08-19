Denunciaron a un chofer por comer pizza y hablar por celular mientras manejaba

El episodio ocurrió, mientras la unidad circulaba en dirección a Capital. De acuerdo con los testimonios de los pasajeros, el conductor iba acompañado por un joven y realizaba esas acciones mientras permanecía al volante.

Según relataron los testigos, algunos pasajeros le advirtieron al chofer sobre su conducta y le pidieron que dejara de utilizar el celular y comer mientras conducía. La respuesta, siempre de acuerdo con los testimonios, habría sido a los gritos y con malos modos.

Ante esa situación, los pasajeros decidieron denunciar lo ocurrido y dejar constancia de la conducta imprudente al volante.

Chofer irresponsable: casi choca contra un camión

El episodio habría tenido además un momento de mayor tensión cuando el colectivo llegó a la zona de Sarandí, en el partido de Avellaneda.

Según el relato de los pasajeros, el colectivero estuvo cerca de chocar contra un camión y fueron los propios usuarios quienes advirtieron al conductor sobre la presencia del vehículo. El chofer habría logrado esquivarlo y continuar con el recorrido.

La línea 129 conecta La Plata con la Ciudad de Buenos Aires mediante la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Camino Centenario, y cuenta, entre otras, con una parada en la Rotonda de Alpargatas.

Los pasajeros que denunciaron el hecho expresaron su repudio y preocupación por lo sucedido y señalaron la necesidad de que se apliquen mayores medidas de seguridad para controlar controle la conducta de los colectiveros durante el servicio.

Fuente: minutouno.com