Denunciaron a un chofer por comer pizza y hablar por celular mientras manejaba

Un chofer fue denunciado por los pasajeros quienes observaron que mientras manejaba, iba comiendo pizza y hablando por celular.
El hecho de inseguridad vial quedó registrado en un video. Pasajeros aseguraron que durante el recorrido casi chocan contra un camión.
Un chofer de la línea 129, que une La Plata con la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciado por un grupo de pasajeros por hablar por teléfono y comer una porción de pizza mientras conducía. Parte de la secuencia quedó registrada en un video.
El episodio ocurrió, mientras la unidad circulaba en dirección a Capital. De acuerdo con los testimonios de los pasajeros, el conductor iba acompañado por un joven y realizaba esas acciones mientras permanecía al volante.
Según relataron los testigos, algunos pasajeros le advirtieron al chofer sobre su conducta y le pidieron que dejara de utilizar el celular y comer mientras conducía. La respuesta, siempre de acuerdo con los testimonios, habría sido a los gritos y con malos modos.
Ante esa situación, los pasajeros decidieron denunciar lo ocurrido y dejar constancia de la conducta imprudente al volante.
Chofer irresponsable: casi choca contra un camión
El episodio habría tenido además un momento de mayor tensión cuando el colectivo llegó a la zona de Sarandí, en el partido de Avellaneda.
Según el relato de los pasajeros, el colectivero estuvo cerca de chocar contra un camión y fueron los propios usuarios quienes advirtieron al conductor sobre la presencia del vehículo. El chofer habría logrado esquivarlo y continuar con el recorrido.
La línea 129 conecta La Plata con la Ciudad de Buenos Aires mediante la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Camino Centenario, y cuenta, entre otras, con una parada en la Rotonda de Alpargatas.
Los pasajeros que denunciaron el hecho expresaron su repudio y preocupación por lo sucedido y señalaron la necesidad de que se apliquen mayores medidas de seguridad para controlar controle la conducta de los colectiveros durante el servicio.
Fuente: minutouno.com
En pocas palabras
- Denuncia a chofer: pasajeros denunciaron a un chofer por comer pizza y usar el celular mientras manejaba.
- Riesgo vial: durante el trayecto, el conductor estuvo a punto de chocar contra un camión.
- Conducta imprudente: el chofer habría respondido con malos modos ante las advertencias de los pasajeros.