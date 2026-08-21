La función de tu teléfono que viene activada de fábrica y consume la batería más rápido de lo normal

Si alguna vez cargaste el teléfono durante la noche y llegaste a la tarde con la batería casi agotada pese a haberlo utilizado poco, puede existir una explicación más allá de las aplicaciones que aparecen en pantalla. Algunos procesos internos continúan funcionando, aunque el celular permanezca bloqueado y prácticamente no se utilice.
La razón por la que tu teléfono se queda sin batería más rápido de lo normal
La búsqueda de redes y dispositivos cercanos es la razón por la que la batería del teléfono se agota más de lo habitual. Los smartphones realizan comprobaciones constantes para detectar conexiones WiFi y equipos Bluetooth, una característica pensada para facilitar la interacción con relojes inteligentes, auriculares, vehículos y otros accesorios.
El inconveniente es que estos procesos pueden mantenerse activos incluso cuando el usuario cree haber desactivado las conexiones desde los accesos rápidos del teléfono. Esto ocurre porque apagar WiFi o Bluetooth desde determinados paneles no siempre significa que se hayan deshabilitado todas las funciones de búsqueda asociadas a la ubicación.
Según explican los especialistas de Xataka, el sistema realiza pequeñas búsquedas del entorno para identificar redes inalámbricas o dispositivos disponibles. Cada comprobación requiere pocos recursos, pero la repetición constante a lo largo del día puede contribuir al consumo de batería.
Por eso, si la batería del celular se agota rápidamente sin motivo alguno, conviene revisar qué procesos funcionan en segundo plano. Para comprobar estas opciones, hay que ingresar en los ajustes de ubicación del teléfono y buscar las configuraciones avanzadas relacionadas con el escaneo de WiFi y Bluetooth. En muchos dispositivos, ambas alternativas aparecen habilitadas de manera predeterminada.
También es recomendable revisar los permisos de ubicación concedidos a las aplicaciones. Algunas pueden tener autorización para acceder a la ubicación permanentemente, aunque no necesiten esa información para cumplir con sus funciones principales.
Finalmente, no es necesario desactivar todas las conexiones inalámbricas ni renunciar a las funciones inteligentes del teléfono. Una alternativa más práctica consiste en adaptar estos parámetros al uso cotidiano. Por ejemplo, durante un día en el que no se utilizarán relojes inteligentes, localizadores ni otros accesorios conectados, se puede deshabilitar el escaneo de WiFi y Bluetooth desde las opciones avanzadas de ubicación.
En pocas palabras
- Consumo de batería: La búsqueda constante de redes y dispositivos Bluetooth agota la batería del teléfono incluso con el equipo bloqueado.
- Configuración predeterminada: La exploración de WiFi y Bluetooth suele venir activada de fábrica y puede permanecer activa aunque se desactiven desde accesos rápidos.
- Solución práctica: Desactivar el escaneo de WiFi y Bluetooth en los ajustes avanzados de ubicación cuando no se utilicen accesorios conectados.