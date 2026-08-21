La función de tu teléfono que viene activada de fábrica y consume la batería más rápido de lo normal

La razón por la que la batería de tu teléfono se agota rápidamente.

Según explican los especialistas de Xataka, el sistema realiza pequeñas búsquedas del entorno para identificar redes inalámbricas o dispositivos disponibles. Cada comprobación requiere pocos recursos, pero la repetición constante a lo largo del día puede contribuir al consumo de batería.

Por eso, si la batería del celular se agota rápidamente sin motivo alguno, conviene revisar qué procesos funcionan en segundo plano. Para comprobar estas opciones, hay que ingresar en los ajustes de ubicación del teléfono y buscar las configuraciones avanzadas relacionadas con el escaneo de WiFi y Bluetooth. En muchos dispositivos, ambas alternativas aparecen habilitadas de manera predeterminada.

Estas funciones en segundo plano agotan la batería de tu smartphone.

También es recomendable revisar los permisos de ubicación concedidos a las aplicaciones. Algunas pueden tener autorización para acceder a la ubicación permanentemente, aunque no necesiten esa información para cumplir con sus funciones principales.

Finalmente, no es necesario desactivar todas las conexiones inalámbricas ni renunciar a las funciones inteligentes del teléfono. Una alternativa más práctica consiste en adaptar estos parámetros al uso cotidiano. Por ejemplo, durante un día en el que no se utilizarán relojes inteligentes, localizadores ni otros accesorios conectados, se puede deshabilitar el escaneo de WiFi y Bluetooth desde las opciones avanzadas de ubicación.