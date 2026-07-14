Rodrigo De Paul antes de la semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra: "Es un partido de fútbol único"

"Nosotros estamos muy contentos con nuestro mundial, con nuestro proceso, sabiendo que siempre hay cosas para mejorar", dijo Rodrigo De Paul antes de revelar que el mensaje del DT respecto de la carga extrafutbolística del encuentro de este miércoles "fue puertas para adentro y para afuera".

Por último, indicó "Somos muy receptivos de toda esa energía que nos manda la gente" dejando en claro la trascendencia que tiene el partido por la historia, el rival y lo que hay en juego.

Mac Allister conoce bien a los ingleses

Uno que conoce bien a los ingleses, por su trayectoria en el Brighton y el Liverpool, es Alexis Mac Allister quien reconoció: "Nosotros tenemos una idea muy clara, jugamos siempre de la misma forma y eso no lo vamos a cambiar. Ellos tienen jugadores de jerarquía y no creo que cambien demasiado", respecto de cómo vienen jugando en el Mundial 2026.

En un tono autocrítico, el autor del primer gol argentino ante Suiza reconoció que en el duelo de cuartos de final "no nos sentimos cómodos" y no dejó pasar la chance de expresar su deseo: "Ojalá podamos repetir lo del '86".

Gonzalo Montiel, siempre está listo para entrar

Uno de los cambios habituales en el ciclo de Scaloni y en este Mundial 2026 es el del lateral derecho y allí Gonzalo Montiel es uno de los que habitualmente ingresa para renovar la energía del equipo.

El defensor de River expresó: "Estamos enfocados en nosotros, eso es lo principal. Vamos a afrontar una semifinal del mundo y estamos preparados para eso."

"Estamos trabajando para achicar el margen de error", destacó Montiel antes de indicar "Estar otra vez en esta instancia es un sueño, un privilegio y más jugar con esta camiseta. La ilusión de volver a ganar siempre está, estamos a un paso de una nueva final", sentenció otro de los campeones del mundo y bicampeones de América que integran el plantel argentino.