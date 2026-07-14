Cómo fue la presentación de Tim Payne, el fenómeno viral del Mundial 2026, en Olimpia de Paraguay

El defensor neocelandés Tim Payne ya es jugador de Olimpia de Paraguay después de haber sido uno de los fenómenos virales del Mundial 2026.
El defensor neocelandés Tim Payne ya es jugador de Olimpia de Paraguay después de haber sido uno de los fenómenos virales del Mundial 2026.
El lateral derecho, de 32 años, fue presentado por el club más laureado del fútbol paraguayo llegó procedente del Wellington Phoenix de Nueva Zelanda y firmó un contrato por 18 meses (con opción a extenderlo) tras haber dado la vuelta al mundo gracias al influencer argentino El Scarso (Valen Scarsini), quien encabezó una campaña que lo hizo pasar a 4.700 seguidores a más de 5.6 millones.
En sus primeras horas en Olimpia, el neocelandés se puso a las órdenes del argentino Pablo “Vitamina” Sánchez y posó con la camiseta número 4 del club que lo recibió con el mensaje: “¡Hi, Tim! Del otro lado del mundo al club más glorioso del Paraguay”.
“No fue una decisión fácil, pero Olimpia es un gran club con 48 títulos de liga y 3 Copas Libertadores. Es un paso adelante importante y no veo la hora de ponerme esta camiseta y darlo todo”, declaró Payne, al tiempo que el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, reveló que buscaron en internet al agente del jugador cuyo arribo representa una gran oportunidad para potenciar su marca a nivel global.
Olimpia, actual campeón del fútbol paraguayo (Apertura 2026), se prepara para el Clausura que inicia el 24 de julio y sigue compitiendo en la Copa Sudamericana en la que espera rival en los octavos de final.
Payne llega como refuerzo para aportar solidez defensiva en el lateral derecho o como central y debutaría ante Libertad, en la primera fecha del certamen paraguayo.