Cómo fue la presentación de Tim Payne, el fenómeno viral del Mundial 2026, en Olimpia de Paraguay

El lateral derecho, de 32 años, fue presentado por el club más laureado del fútbol paraguayo llegó procedente del Wellington Phoenix de Nueva Zelanda y firmó un contrato por 18 meses (con opción a extenderlo) tras haber dado la vuelta al mundo gracias al influencer argentino El Scarso (Valen Scarsini), quien encabezó una campaña que lo hizo pasar a 4.700 seguidores a más de 5.6 millones.

Tim Payne se sumó a Olimpia de Paraguay.

En sus primeras horas en Olimpia, el neocelandés se puso a las órdenes del argentino Pablo “Vitamina” Sánchez y posó con la camiseta número 4 del club que lo recibió con el mensaje: “¡Hi, Tim! Del otro lado del mundo al club más glorioso del Paraguay”.