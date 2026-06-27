Tim Payne se despidió del Mundial 2026: Bélgica y Egipto, a 16avos

Kevin De Bruyne, a los 65, liquidó las acciones para Bélgica. Sobre el final, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers decoraron el resultado final. Elijah Just había puesto el 1-3 parcial para Nueva Zelanda.

De esta manera Tim Paynele bajó la persiana a un Mundial 2026 que quedará grabado a fuego en su memoria. Ahora, el lateral por derecha pondrá sus fichas en rendir en Olimpia de Paraguay, club que lo contrató tras su explosión en redes sociales.

Ahora, Bélgica espera rival. Los europeos se verán las caras con uno de los mejores terceros. En frente podrían tener a los que salgan del Grupo A, E, H, I o J.

A Egipto, por su parte, le alcanzó con empatar 1-1 ante Irán para escribir su nombre entre los clasificados a los 16avos de final del Mundial 2026.

El partido fue de mayor a menor y volvió a tener emoción sobre el final. Los de Mohamed Salah abrieron el marcador a los cinco minutos de la mano de Mahmoud Saber.

Cuando todo parecía indicar que liquidaría rápidamente las acciones, Irán sorprendió. Primero con un penal errado de Mehdi Taremi a los 11'. Antes del primer cuarto de hora Ramin Rezaeian puso el 1-1 que terminaría siendo definitivo.

Los minutos transcurrieron y Egipto se mostró más que conforme con la igualdad. El elenco iraní se acordó tarde de ir a buscarlo, pero así y todo mereció mejor suerte.

Cuando se jugaba el tercer minuto de adición Shoja Khalilzadeh puso el 2-1 y desató la locura dentro del campo de juego. Tras el alocado festejo, que suponía la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026, el árbitro lo anuló a instancias del VAR.

De esta manera Egipto sacó boleto para jugar con Australia y ser un potencial rival de la Selección argentina en octavos de final. Irán, por su parte, deberá esperar para saber si con 3 puntos y una diferencia de gol de 0 le alcanza para meterse.