Un paciente con una enfermedad rara internado en un hospital necesita 20 dadores de sangre por día

"Necesitamos 20 dadores de sangre por día de cualquier grupo y factor", recalcó Amanda Belarde, quien inició la cruzada solidaria en favor del paciente a través de su cuenta de Instagram sin el respaldo de las autoridades sanitarias. De hecho, recalcaron que no existe ninguna situación crítica pero siempre son bienvenidos los donantes en todos los efectores públicos y en el Centro Regional de Hemoterapia (ubicado en calle Garibaldi esquina Montecaseros de Ciudad).

"Quienes vayan a donar sangre para este paciente afectado por esta enfermedad letal deben acercarse al Hospital El Carmen o al Hospital Fleming", señaló la enfermera.