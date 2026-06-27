Un paciente con una enfermedad rara internado en un hospital necesita 20 dadores de sangre por día

Amanda Belarde es enfermera y a través de sus redes sociales pidió 20 donantes de sangre por día para tratar a un paciente de altísimo riesgo, que está internado en el Hospital El Carmen y padece una enfermedad rara y potencialmente mortal: la Púrpura Trombocitopénica Trombótica (PTT).
"Necesitamos 20 dadores de sangre por día de cualquier grupo y factor", recalcó Amanda Belarde, quien inició la cruzada solidaria en favor del paciente a través de su cuenta de Instagram sin el respaldo de las autoridades sanitarias. De hecho, recalcaron que no existe ninguna situación crítica pero siempre son bienvenidos los donantes en todos los efectores públicos y en el Centro Regional de Hemoterapia (ubicado en calle Garibaldi esquina Montecaseros de Ciudad).
"Quienes vayan a donar sangre para este paciente afectado por esta enfermedad letal deben acercarse al Hospital El Carmen o al Hospital Fleming", señaló la enfermera.
Dónde donar sangre
El servicio de Hemoterapia del Hospital El Carmen funciona de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 18 horas. Los sábados, de 8 a 12.
En el Fleming se puede donar sangre de lunes a viernes de 8 a 13 horas.
Quiénes pueden donar sangre
Pueden donar sangre quienes presenten las siguientes características:
1) Tener entre 18 y 65 años
2) Pesar más de 50 kilos
3) No padecer enfermedades transmisibles por sangre
4) No haberse realizado tatuajes o perforaciones durante el último año
5) No consumir drogas endovenosas
Al presentarse para hacer la donación de sangre:
1) No es necesario concurrir en ayunas
2) Tomar abundante líquido previamente (evitando grasas y lácteos)
3) Llevar ropa cómoda y fácil de arremangar
4) Presentar el DNI
Qué es la enfermedad PTT, que requiere donación de sangre
Según el sitio Medine.Plus, "la Púrpura Trombocitopénica Trombótica (PTT) es un trastorno sanguíneo grave y poco frecuente que provoca la formación de pequeños coágulos en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Esto bloquea el flujo hacia órganos vitales y consume rápidamente las plaquetas, lo que puede causar hemorragias internas".
- Diagnóstico: se realiza mediante análisis de sangre evaluando recuentos celulares y midiendo la actividad de la enzima ADAMTS13.
- Tratamiento: suele incluir el recambio del plasma sanguíneo para reponer la enzima y eliminar anticuerpos y el suministro de corticoesteroides y medicamentos inmunosupresores.