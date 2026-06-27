Bielsa, sin filtro: lapidaria autocrítica y la razón por la que sacó a Muslera en el entretiempo

En esa misma línea, minimizó los logros previos al afirmar que "el cuarto puesto en la Eliminatoria no tuvo valor, el tercero en la Copa América no tuvo valor y a esta actuación no necesito definirla. Si usted me pregunta cómo será recordado mi paso, es un paso que no dejó nada".

Respecto al rendimiento del equipo, Bielsa soltó: "No logré, más allá del trabajo, el esfuerzo y la dedicación del grupo de jugadores de los que disponía, convertirlos en una fuerza que no tuviera que explicar por qué sucedió lo que sucedió. De siete puntos que merecimos ganar, obtuvimos dos".

"SOY EL RESPONSABLE DE ESTE DECEPCIÓN"



Marcelo Bielsa, DT de Uruguay, fue autocrítico tras la eliminación de la Celeste del #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/7uPFp0jgIQ — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Con una profunda autocrítica, el DT añadió: "Nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación y es natural que así sea, por eso las preguntas no perciben respuestas sino volcar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción del trabajo que hice, y está bien".

Las salidas de Muslera y Valverde

Tras la eliminación de Uruguay, Bielsa puntualizó sobre dos nombres específicos y sus salidas: Fernando Muslera y Federico Valverde, el capitán del equipo.

Luego de que el mundo del fútbol se sorprendiera con la salida del experimentado arquero durante el entretiempo, el entrenador explicó: "Decidió él salir en el entretiempo".

"La decisión de convocarlo a Muslera fue muy, muy pensada. Hice todas las evaluaciones que consideré necesarias. Después bueno, no puedo negar ni discutir la evaluación de la participación de Muslera, pero por otro lado también creo que venía de un año magnífico y es un jugador de muchísima personalidad y carácter. Esa evaluación que hace usted por supuesto que la hago, pero la decisión que tomé no fue restarle confianza a Muslera sino mantenérsela", agregó Bielsa.

Por último, justificó: "A Valverde lo sustituí por Federico Viñas porque pretendí darle una potencia al ataque respondiendo a las características del jugador que ingresa y del que sale".