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Mundial 2026

Bielsa, sin filtro: lapidaria autocrítica y la razón por la que sacó a Muslera en el entretiempo

Marcelo Bielsa dio la cara luego de la eliminación del Mundial 2026. El DT explicó la salida de los referentes en la derrota con España

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Marcelo Bielsa dio la cara tras la eliminación de Uruguay.

Marcelo Bielsa dio la cara tras la eliminación de Uruguay.

Marcelo Bielsa rompió el silencio tras la eliminación del Mundial 2026 y asumió la total responsabilidad del momento. Sin rodeos, el entrenador argentino desnudó las falencias de un proceso que, según sus propias palabras, no dejará huella debido a la falta de conquistas. Una profunda autocrítica que expuso la decepción por no lograr los objetivos deportivos.

En medio del crudo análisis, el por ahora DT de la Selección de Uruguay se refirió con total franqueza a la sorpresiva salida de Fernando Muslera en el entretiempo, tras un gol evitable que condicionó el partido. El estratega aclaró los motivos de la variante y defendió la titularidad del experimentado arquero.

La palabra de Bielsa tras el fracaso de Uruguay

Tras el 0-1 ante España y la eliminación en fase de grupos, Bielsa expresó: "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados".

En esa misma línea, minimizó los logros previos al afirmar que "el cuarto puesto en la Eliminatoria no tuvo valor, el tercero en la Copa América no tuvo valor y a esta actuación no necesito definirla. Si usted me pregunta cómo será recordado mi paso, es un paso que no dejó nada".

Respecto al rendimiento del equipo, Bielsa soltó: "No logré, más allá del trabajo, el esfuerzo y la dedicación del grupo de jugadores de los que disponía, convertirlos en una fuerza que no tuviera que explicar por qué sucedió lo que sucedió. De siete puntos que merecimos ganar, obtuvimos dos".

Con una profunda autocrítica, el DT añadió: "Nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación y es natural que así sea, por eso las preguntas no perciben respuestas sino volcar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción del trabajo que hice, y está bien".

Las salidas de Muslera y Valverde

Tras la eliminación de Uruguay, Bielsa puntualizó sobre dos nombres específicos y sus salidas: Fernando Muslera y Federico Valverde, el capitán del equipo.

Luego de que el mundo del fútbol se sorprendiera con la salida del experimentado arquero durante el entretiempo, el entrenador explicó: "Decidió él salir en el entretiempo".

"La decisión de convocarlo a Muslera fue muy, muy pensada. Hice todas las evaluaciones que consideré necesarias. Después bueno, no puedo negar ni discutir la evaluación de la participación de Muslera, pero por otro lado también creo que venía de un año magnífico y es un jugador de muchísima personalidad y carácter. Esa evaluación que hace usted por supuesto que la hago, pero la decisión que tomé no fue restarle confianza a Muslera sino mantenérsela", agregó Bielsa.

Por último, justificó: "A Valverde lo sustituí por Federico Viñas porque pretendí darle una potencia al ataque respondiendo a las características del jugador que ingresa y del que sale".

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