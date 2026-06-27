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Franco Colapinto fue 14° en la FP3 del Gran Premio de Austria

Franco Colapinto terminó 14° en la FP3 del GP de Austria. Sobre el final, el argentino enderezó el rumbo y se ilusiona con la Qualy que comenzará a las 11

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Franco Colapinto se prepara para la Qualy del GP de Austria.

Franco Colapinto se prepara para la Qualy del GP de Austria.

Franco Colapinto completó la última tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria con una intensa búsqueda de equilibrio en su Alpine. Tras un viernes complejo, donde reconoció su frustración en pista, el piloto argentino batalló contra el comportamiento del monoplaza en las exigentes curvas del circuito de Red Bull Ring.

La FP3 sentenció su 14° lugar en una sesión dominada con autoridad absoluta de Mercedes. Aunque las sensaciones iniciales no fueron ideales, un cambio de alerón le permitió recortar tiempo y posicionarse expectante de cara a la Qualy, que será a las 11 (hora de Argentina) de este sábado.

Evolución en pista y desafíos técnicos en el Alpine

El fin de semana en el Red Bull Ring ha significado hasta el momento un reto para Franco Colapinto y su equipo. Luego de un prometedor inicio en la FP1, donde fue octavo, el rendimiento del monoplaza experimentó una marcada involución durante la FP2 del viernes por la tarde.

Allí, el hombre de Alpine fue relegado a una preocupante decimosexta plaza. Esto obligó a una reestructuración completa del plan de trabajo técnico junto a su ingeniero de pista, Stuart Barlow.

Durante la mañana del sábado, la frustración escaló y esto se pudo observar por la comunicación radial. Colapinto fue tajante en sus devoluciones al advertir que "la velocidad es mala".

El argentino aseguraba tener serias complicaciones en el eje delantero del monoplaza: un persistente bloqueo frontal al momento de frenar y una evidente falta de rotación en el vértice de las variantes más lentas.

Frente a este panorama adverso, Alpine implementó una modificación del alerón delantero buscando balancear las cargas aerodinámicas. La respuesta final, si bien no solucionó del todo los problemas, habilitó a Colapinto a exprimir el monoplazaen una última simulación de vuelta lanzada.

Con un tiempo de 1:08.394, el argentino se situó a solo dos décimas de su compañero de escudería, Pierre Gasly, reavivando las esperanzas de dar pelea en la zona media de la parilla.

Resultados de la FP3 del GP de Austria

Los tiempos de la FP3 en el Red Bull Ring:

  • George Russell (Mercedes) – 1:07.096
  • Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:07.134
  • Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:07.211
  • Oscar Piastri (McLaren) – 1:07.344
  • Lando Norris (McLaren) – 1:07.360
  • Max Verstappen (Red Bull) – 1:07.369
  • Charles Leclerc (Ferrari) – 1:07.452
  • Isack Hadjar (Red Bull) – 1:07.912
  • Liam Lawson (RB) – 1:08.031
  • Arvid Lindblad (RB) – 1:08.109
  • Pierre Gasly (Alpine) – 1:08.193
  • Nico Hulkenberg (Audi) – 1:08.303
  • Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:08.311
  • Franco Colapinto (Alpine) – 1:08.394
  • Ollie Bearman (Haas) – 1:08.529
  • Esteban Ocón (Haas) – 1:08.707
  • Carlos Sainz (Williams) – 1:08.843
  • Alex Albon (Williams) – 1:08.992
  • Sergio Pérez (Cadillac) – 1:09.532
  • Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:09.740
  • Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:10.421
  • Lance Stroll (Aston Martin) – 1:10.567

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