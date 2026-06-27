Franco Colapinto fue 14° en la FP3 del Gran Premio de Austria

Allí, el hombre de Alpine fue relegado a una preocupante decimosexta plaza. Esto obligó a una reestructuración completa del plan de trabajo técnico junto a su ingeniero de pista, Stuart Barlow.

Durante la mañana del sábado, la frustración escaló y esto se pudo observar por la comunicación radial. Colapinto fue tajante en sus devoluciones al advertir que "la velocidad es mala".

El argentino aseguraba tener serias complicaciones en el eje delantero del monoplaza: un persistente bloqueo frontal al momento de frenar y una evidente falta de rotación en el vértice de las variantes más lentas.

¡FRANCO EN ACCIÓN EN LA ÚLTIMA PRÁCTICA! Colapinto salió a pista en Spielberg para realizar las últimas pruebas antes de la Qualy en Spielberg.



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Frente a este panorama adverso, Alpine implementó una modificación del alerón delantero buscando balancear las cargas aerodinámicas. La respuesta final, si bien no solucionó del todo los problemas, habilitó a Colapinto a exprimir el monoplazaen una última simulación de vuelta lanzada.

Con un tiempo de 1:08.394, el argentino se situó a solo dos décimas de su compañero de escudería, Pierre Gasly, reavivando las esperanzas de dar pelea en la zona media de la parilla.

Resultados de la FP3 del GP de Austria

Los tiempos de la FP3 en el Red Bull Ring: