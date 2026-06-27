Si las hojas del potus tienen hongos: ¿cómo se pueden cortar para evitar el daño permanente?

Cuando los espacios cerrados concentran humedad, hay mucha calefacción que reseca el aire, regamos demasiado la planta o no la fertilizamos correctamente, puede que las hojas y tallos empiecen a dañarse.

Los hongos más comunes en las plantas de interior se pueden presentar de diferentes formas. Hay hongos blancos, moho gris y hongo negro.

El hongo que produce manchas marrones en el potus avanza por las hojas, generando marcas amarillas y carcomiendo desde las puntas hasta el tallo.

¿Cómo hay que cortar las hojas del potus cuando tienen hongos?

Si las hojas de una planta de interior o exterior se empiezan a poner amarillas y aparece una mancha marrón en el punto que va quebrando la hoja, puede que se esté desarrollando un hongo en la planta. Si esto pasa, hay que cortar la hoja para que no se contagie ni se propague.

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Lo primero es chequear el estado general de la planta. Si una hoja tiene un hongo, puede que potras lo tengan. Observando la hoja, calcula desde la punta donde está el hongo 5 centímetros hacia adentro de la hoja. Para cortar, conviene usar guantes, no tocar mucho el hongo y no usar tijeras de podar a menos que estén desinfectadas. Dobla la hoja por la marca hacia un lado y luego hacia el otro para que se quiebre sola. Retira la punta con el hongo. Para que la hoja cicatrice, coloca un poco de agua oxigenada en el corte o canela.

¿Por qué se usa canela como cicatrizante de plantas?

Ya sea para el potus o para cualquier otra planta, cuando se rompe o daña, se puede usar canela para evitar que se propaguen hongos o bacterias.

La canela es un cicatrizante natural para las plantas.

La canela es un cicatrizante natural de plantas. Sus componentes y sustancias tienen propiedades antifúngicas y antibacterianas. Actúa como una barrera protectora que seca la herida de la hoja y evita el ingreso de infecciones.