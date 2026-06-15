Abuso sexual: los monjes del Cristo Orante enfrentan una audiencia clave en el Polo Judicial

Portillo fue sancionado en 2015 y Moreno fue suspendido 8 años por la Iglesia, decisión firme desde 2021.

Monjes Cristo Orante-Moreno y Portillo Diego Roque Moreno y Oscar Portillo, monjes del Cristo Orante condenados por la Justicia Civil que vuelven al banquillo por abuso sexual entre 2009 y 2015.

Monjes del Cristo Orante, denunciados por abuso sexual

Tras las exposiciones de la fiscal Eugenia Gómez y el abogado defensor Eduardo De Oro, el juez penal Gabriel Bragagnolo decidirá si los monjes Oscar Portillo y Diego Roque Moreno van a juicio a puertas cerradas -o no- y si quedan -o no- detenidos, mientras se ultiman detalles del proceso.

La postura de la fiscal es clara: deben ser juzgados. Así lo había manifestado ante la Suprema Corte de Justicia cuando solicitó, en Casación, que se dejara sin efecto el sobreseimiento de los monjes dispuesto el juez Fernando Ugarte en 2022.

Lo hizo bajo el argumento de que esa decisión había sido "arbitraria" ya que no se había analizado la totalidad de las pruebas, como los peritajes psicológicos al seminarista y denunciante, que al comienzo de los hechos bajo proceso era menor de edad. Tenía 17 años.

Como consecuencia del escándalo por abuso sexual que envolvió a los monjes Diego Roque Moreno y Oscar Portillo, el Arzobispado de Mendoza clausuró toda actividad eclesiástica en el Monasterio Cristo Orante en 2019.

Hoy, ese predio funciona únicamente con fines turísticos -la belleza y la tranquilidad del paisaje son los valores agregados por excelencia- y los monjes viven allí, de acuerdo con diversos testimonios recogidos por Diario UNO.

Los monjes y la Iglesia, condenados en el fuero Civil

El caso de los monjes del Cristo Orante de Tupungato se reactivó este año no sólo en el fuero Penal, sino también en materia Civil.

MONASTERIO DEL CRISTO ORANTE EN EL VALLE DE UCO Otra vista del Monasterio Cristo Orante, donde un seminarista denunció haber sido víctima de abuso sexual de parte de dos monjes.

El 4 de junio último, el juez Fernando Games condenó a los monjes Diego Roque Moreno y Oscar Portillo y al Arzobispado de Mendoza a pagarle $18,5 millones al ex seminarista, que hoy tiene 34 años, está alejado de la actividad religiosa y vive en el Gran Mendoza.

La indemnización es por abusos sexuales y manipulación psicológica respecto de los monjes, mientras que al Arzobispado se lo halló responsable -siempre de acuerdo con la sentencia judicial- de "restringir el acceso a la verdad" y vulnerar derechos constitucionales fundamentales en perjuicio del muchacho.

Que la Iglesia le haya negado información del proceso canónico iniciado a los monjes a instancias de su denuncia fue determinante para el magistrado, que -al resolver- consideró que la ley Civil esgrimida por el denunciante tiene supremacía sobre el derecho canónico que la Curia antepone a la Constitución.