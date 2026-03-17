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Noche violenta

Brutal enfrentamiento: una jubilada fue asesinada a balazos al quedar en medio de un tiroteo

Un violento enfrentamiento entre un grupo de motocilistas y vecinos provocó la muerte de una jubilada de 73 años, quien fue baleada en la espalda al quedar en medio de un tiroteo

Daniel Bibiloni
Por Daniel Bibiloni [email protected]
Brutal enfrentamiento: una jubilada fue asesinada a balazos al quedar en medio de un tiroteo.

Brutal enfrentamiento: una jubilada fue asesinada a balazos al quedar en medio de un tiroteo.

diarioconurbano.com.ar

Un violento tiroteo provocó la muerte de una jubilada de 73 años fue asesinada a balazos en horas de la noche del domingo, al quedar en medio de un enfrentamiento entre vecinos y un grupo de jóvenes que se trasladaban en moto.

El terrible episodio ocurrió pasada la medianoche del domingo Villa Diamante, en Lanús Oeste, y la mujer fue identificaca como Blanca Alba Fuenzalida, quien murió de un balazo en la espalda cuando se encontraba a metros de la Plaza San José Obrero, en la esquina de Ucrania y San Vladimiro.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el incidente surgió en momentos que un grupo de jóvenes permanecía en la calle a bordo de varias motos, hablando en voz alta y generando ruidos molestos lo que puso de mal humor a algunos vecinos.

Brutal jubilada baleada
La jubilada de 73 años asesinada de un balazo en la espalda al quedar en medio de un tiroteo, era una activa militante.

La jubilada de 73 años asesinada de un balazo en la espalda al quedar en medio de un tiroteo, era una activa militante.

La situación derivó en una discusión que a medida que pasaban los segundos se tornaba violenta y el conflicto escaló con rapidez hasta originarse un enfrentamiento armado entre algunos vecinos y los motociclistas con disparos desde ambos bandos.

Según el testimonio de algunas personas que observaron el pleito, uno de los motociclistas abrió fuego contra una vivienda, mientras que desde el interior respondieron también con disparos. En medio de ese intercambio, la jubilada quedó en medio dela línea de fuego y fue alcanzada por un balazo en la espalda que resultó fatal.

Los motociclistas escaparon del lugar tras el ataque y por estas horas se encuentran prófugos, mientras que la Policía Bonaerense desplegó un intenso operativo para tratar de identificarlos y dar con su paradero. Para ello se analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar establecer el recorrido que hicieron tras el tiroteo.

La mujer fue traslada en grave estado al Hospital Evita en una ambulancia que llegó en pocos minutos al lugar del conflicto, pero a pesar del esfuerzo de los médicos falleció poco después de su ingreso al centro asistencial.

Brutal jubilada policía
Un enfrentamiento entre un grupo de motocilistas y vecinos provocó la muerte de una jubilada por un balazo en la espalda.

Un enfrentamiento entre un grupo de motocilistas y vecinos provocó la muerte de una jubilada por un balazo en la espalda.

El violento suceso es investigado por la UFI N°6 de Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, quien en otras decisiones ordenó la realización de la autopsia al cuerpo de la mujer para determinar las causas de su muerte, a la vez que los peritos trabajaron en la escena del enfrentamiento para recolectar pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido.

La muerte de la jubilada generó una profunda conmoción entre los vecinos, a la que definieron como una persona muy querida y activa en la comunidad, que estaba pendiente de las necesidades de los más humildes.

Fuenzalida era una inquieta militante de La Libertad Avanza participando en distintas actividades políticas que se realizaban en Lanús, y desde ese espacio la despidieron con calidez, destacando el compromiso y energía que mostraba en todo momento.

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