Brutal enfrentamiento: una jubilada fue asesinada a balazos al quedar en medio de un tiroteo.

Brutal jubilada baleada La jubilada de 73 años asesinada de un balazo en la espalda al quedar en medio de un tiroteo, era una activa militante.

La situación derivó en una discusión que a medida que pasaban los segundos se tornaba violenta y el conflicto escaló con rapidez hasta originarse un enfrentamiento armado entre algunos vecinos y los motociclistas con disparos desde ambos bandos.

Según el testimonio de algunas personas que observaron el pleito, uno de los motociclistas abrió fuego contra una vivienda, mientras que desde el interior respondieron también con disparos. En medio de ese intercambio, la jubilada quedó en medio dela línea de fuego y fue alcanzada por un balazo en la espalda que resultó fatal.

Los motociclistas escaparon del lugar tras el ataque y por estas horas se encuentran prófugos, mientras que la Policía Bonaerense desplegó un intenso operativo para tratar de identificarlos y dar con su paradero. Para ello se analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar establecer el recorrido que hicieron tras el tiroteo.

La mujer fue traslada en grave estado al Hospital Evita en una ambulancia que llegó en pocos minutos al lugar del conflicto, pero a pesar del esfuerzo de los médicos falleció poco después de su ingreso al centro asistencial.

Brutal jubilada policía Un enfrentamiento entre un grupo de motocilistas y vecinos provocó la muerte de una jubilada por un balazo en la espalda.

El violento suceso es investigado por la UFI N°6 de Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, quien en otras decisiones ordenó la realización de la autopsia al cuerpo de la mujer para determinar las causas de su muerte, a la vez que los peritos trabajaron en la escena del enfrentamiento para recolectar pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido.

La muerte de la jubilada generó una profunda conmoción entre los vecinos, a la que definieron como una persona muy querida y activa en la comunidad, que estaba pendiente de las necesidades de los más humildes.

Fuenzalida era una inquieta militante de La Libertad Avanza participando en distintas actividades políticas que se realizaban en Lanús, y desde ese espacio la despidieron con calidez, destacando el compromiso y energía que mostraba en todo momento.