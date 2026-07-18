Cambios en AUH en agosto 2026: ANSES modificó los montos a pagar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) terminó de delinear el esquema de pagos para el próximo mes con una actualización en los montos de sus programas de asistencia social. En agosto de 2026, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán sus haberes con un aumento del 1,89%, un porcentaje que se indexa de forma directa con el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio publicado por el INDEC.
Este subsidio de ANSES, que es una de las herramientas de cobertura más amplias del sistema previsional argentino, llega actualmente a cerca de 2,5 millones de familias y protege a más de 4,3 millones de menores en todo el país. La suba mensual modifica el dinero neto que se deposita en los bancos, manteniendo el esquema de cobro desdoblado tradicional.
Cuánto dinero va al bolsillo por la AUH en agosto de 2026
Por la normativa vigente del organismo, los beneficiarios reciben todos los meses el 80% del valor total de la asignación directo en su cuenta bancaria, mientras que el 20% restante queda retenido como resguardo administrativo hasta el próximo año.
Con el incremento del 1,89% ya aplicado en las liquidaciones, los montos netos que se cobrarán en mano a partir de agosto quedan configurados de la siguiente manera:
- Asignación Universal por Hijo (estándar): el depósito neto mensual será de $120.675,30 en mano por cada menor de 18 años a cargo.
- Asignación por Embarazo (AUE): replicando el valor de la línea general, las beneficiarias percibirán $120.675,30 mensuales.
- AUH por Hijo con Discapacidad: para este universo, donde la legislación elimina el tope de edad de los hijos, el pago directo de bolsillo asciende a $392.935,68.
Las cuatro categorías de trabajadores que tienen derecho al cobro
La AUH no requiere de aportes al sistema previsional ordinario, ya que está diseñada exclusivamente para garantizar un piso de ingresos en hogares vulnerables o fuera del circuito laboral formal. Los cuatro grupos habilitados por ANSES para percibir la prestación son:
- Personas que se encuentren en situación de desempleo y no cobren el fondo de cese correspondiente.
- Trabajadores informales o empleados no registrados que perciban ingresos inferiores al salario mínimo.
- Personal de casas particulares (empleados y empleadas domésticas).
- Monotributistas inscriptos en el régimen del Monotributo Social.
Cómo se destraba el 20% retenido mes a mes
El dinero acumulado que el Estado retiene de forma preventiva solo se puede liberar mediante la presentación de la Libreta AUH. Este paso es obligatorio para todos los titulares del programa y funciona como una declaración jurada que certifica que los menores cumplieron con los controles médicos de rutina, completaron el calendario de vacunación oficial y mantuvieron la regularidad escolar en las escuelas públicas.
El trámite se realiza en pocos pasos desde el celular o la computadora ingresando a la aplicación móvil o al portal web Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Tras descargar el formulario, hacerlo firmar por las autoridades del centro de salud y del colegio, se sube una foto nítida de la hoja al mismo aplicativo virtual. Una vez procesada la información, el organismo previsional deposita el retroactivo retenido en un plazo máximo de 60 días en la misma cuenta de cobro.
En pocas palabras
- AUH en agosto 2026: Los titulares recibirán un aumento del 1,89% sobre los montos habituales.
- Montos actualizados: El pago neto será de $120.675,30 para AUH estándar y AUE, y $392.935,68 para AUH por hijo con discapacidad.
- Libreta AUH: Permite destrabar el 20% retenido presentando la documentación requerida en ANSES.