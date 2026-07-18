Cambios en AUH en agosto 2026: ANSES modificó los montos a pagar

Con el incremento del 1,89% ya aplicado en las liquidaciones, los montos netos que se cobrarán en mano a partir de agosto quedan configurados de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (estándar): el depósito neto mensual será de $120.675,30 en mano por cada menor de 18 años a cargo.

el depósito neto mensual será de en mano por cada menor de 18 años a cargo. Asignación por Embarazo (AUE): replicando el valor de la línea general, las beneficiarias percibirán $120.675,30 mensuales.

replicando el valor de la línea general, las beneficiarias percibirán mensuales. AUH por Hijo con Discapacidad: para este universo, donde la legislación elimina el tope de edad de los hijos, el pago directo de bolsillo asciende a $392.935,68.

Las cuatro categorías de trabajadores que tienen derecho al cobro

La AUH no requiere de aportes al sistema previsional ordinario, ya que está diseñada exclusivamente para garantizar un piso de ingresos en hogares vulnerables o fuera del circuito laboral formal. Los cuatro grupos habilitados por ANSES para percibir la prestación son:

Personas que se encuentren en situación de desempleo y no cobren el fondo de cese correspondiente.

y no cobren el fondo de cese correspondiente. Trabajadores informales o empleados no registrados que perciban ingresos inferiores al salario mínimo.

que perciban ingresos inferiores al salario mínimo. Personal de casas particulares (empleados y empleadas domésticas ).

). Monotributistas inscriptos en el régimen del Monotributo Social.

Cómo se destraba el 20% retenido mes a mes

El dinero acumulado que el Estado retiene de forma preventiva solo se puede liberar mediante la presentación de la Libreta AUH. Este paso es obligatorio para todos los titulares del programa y funciona como una declaración jurada que certifica que los menores cumplieron con los controles médicos de rutina, completaron el calendario de vacunación oficial y mantuvieron la regularidad escolar en las escuelas públicas.

El trámite se realiza en pocos pasos desde el celular o la computadora ingresando a la aplicación móvil o al portal web Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Tras descargar el formulario, hacerlo firmar por las autoridades del centro de salud y del colegio, se sube una foto nítida de la hoja al mismo aplicativo virtual. Una vez procesada la información, el organismo previsional deposita el retroactivo retenido en un plazo máximo de 60 días en la misma cuenta de cobro.