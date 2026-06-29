Entraron por un balcón del segundo piso mientras dormían y le robaron 20 años de trabajo a un fotógrafo mendocino

El flyer que compartió el fotógrafo para pedir ayuda a quien pueda aportar algún dato para recuperar los elementos robados.

Los delincuentes ingresaron por una puerta ventana y fueron directamente por una mochila donde guardaba su computadora y 3 discos rígidos externos.

"Se llevaron una mochila con mi computadora y tres discos rígidos con todo mi laburo de 20 años", explicó.

Díaz aseguró que el mayor perjuicio no pasa por el valor de los equipos, sino por la información almacenada en los discos, donde conserva fotos y trabajos realizados durante dos décadas.

Los delincuentes también entraron al garaje

Después de recorrer el departamento, los ladrones también encontraron las llaves de la vivienda. Con ellas bajaron hasta el garaje del edificio y se llevaron una bicicleta.

Antes de escapar dejaron una llave de gas abierta, una situación que la víctima descubrió por casualidad.

"Me levanté con ganas de ir al baño, descompuesto, y ahí reaccioné que era gas y que nos habían entrado a robar", recordó.

El fotógrafo sostuvo que, más allá del impacto del robo, lo que más le preocupa es recuperar el material almacenado en los discos rígidos.

"Gracias a Dios la estamos contando, pero es muy angustiante porque ahí está el trabajo de mi vida", expresó.

Tras el hecho, Díaz comenzó una campaña en redes sociales para intentar recuperar los equipos. En las publicaciones difundidas pide colaboración para localizar una MacBook Pro, una mochila negra y 3 discos rígidos, donde asegura que se encuentran archivos irremplazables de sus 20 años de trabajo.

Quienes tengan algún dato pueden comunicarse al 2617051857 o a través de las redes sociales de @emmadiazfotografo.