Ulpiano Suarez ponderó el trabajo de los presos en la fábrica de la cárcel Almafuerte I

Ulpiano Suarez en la fábrica Suavipack. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Una experiencia única en Argentina

Suavipack constituye una experiencia pionera en la Argentina, al ser la única fábrica del país instalada y en funcionamiento dentro de un establecimiento penitenciario.

En la planta se elaboran papel higiénico, toallitas descartables y servilletas, combinando la actividad industrial con la capacitación laboral y la formación de hábitos de trabajo que favorecen los procesos de reinserción social.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza se convirtió en uno de los clientes más importantes de Suavipack, incorporando sus productos para el funcionamiento de las distintas dependencias municipales, pero principalmente "acompañando este modelo que promueve el desarrollo económico con impacto social", destacaron desde la comuna.

La planta cuenta con 4 líneas continuas de producción, en donde más de 25 personas privadas de libertad trabajan en la fábrica, que prevé ampliar la capacidad productiva mediante la inversión e incorporación de nuevas maquinarias.

Además del trabajo diario, estas personas acceden a capacitaciones y formación certificada, adquiriendo conocimientos técnicos y hábitos laborales que tiendan a mejorar sus posibilidades de inserción una vez recuperada la libertad.

Desde el Servicio Penitenciario de Mendoza señalaron que "estas iniciativas contribuyen significativamente a los procesos de resocialización y a la disminución de la reincidencia. La educación, el trabajo y las demás acciones de tratamiento brindan herramientas concretas para la construcción de un proyecto de vida en el medio libre".

Actualmente, Mendoza cuenta con más de 7.500 personas privadas de libertad, de las cuales aproximadamente 2.000 participan en programas de capacitación y 238 trabajan en empresas privadas instaladas en establecimientos penitenciarios.