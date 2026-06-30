El Senado modificó la megaley de inversiones y ahora Diputados tendrá la última palabra

La propuesta también establece la disolución de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento. En reemplazo del esquema de créditos directos, el Ejecutivo podrá subsidiar tasas de interés para proyectos productivos financiados a través de entidades bancarias y definir inversiones consideradas estratégicas para la provincia.

Reorganización de Casinos y saneamiento de activos

Otro de los capítulos autoriza la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, luego del incendio que dejó fuera de servicio la sala de la Zona Este y redujo parte de su recaudación. La iniciativa también prevé retiros voluntarios, reubicaciones de personal y otros mecanismos para afrontar la reestructuración del organismo.

El Senado aprobó el proyecto por mayoría. Diputados tendrá la última palabra. Foto: Legislatura de Mendoza

Además, el proyecto habilita el saneamiento de activos administrados por la Dirección de Administración de Activos de los Ex Bancos Oficiales (DABO). Entre otras medidas, autoriza la baja de créditos considerados incobrables y la cancelación de hipotecas vinculadas a deudas históricas que ya no pueden recuperarse, con el objetivo de regularizar la situación de numerosos inmuebles.

Durante el debate, el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para modernizar el Estado, promover inversiones y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. En cambio, el Partido Justicialista, Fuerza Patria y el Partido Verde votaron en contra, mientras que el PRO y La Libertad Avanza acompañaron el proyecto. Ahora será la Cámara de Diputados la que deberá resolver si acepta las modificaciones introducidas por el Senado y convierte la iniciativa en ley.