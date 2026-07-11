Se incrementó la venta de antenas de TV para ver los partidos del Mundial sin spoilers

Una solución para evitar el spoiler del gol

El principal motivo de la demanda es sencillo: los hinchas quieren ver el partido al mismo tiempo que el resto. Cuando la transmisión llega con demora, es habitual que el festejo de los vecinos o incluso las notificaciones del celular terminen arruinando la sorpresa de un gol.

Los comerciantes explicaron que esa situación genera mucha frustración entre quienes pagan plataformas para ver los partidos y, sin embargo, terminan enterándose de las jugadas importantes antes de que aparezcan en la pantalla.

Con un nuevo partido de la Selección por delante este sábado, muchos decidieron evitar ese problema recurriendo nuevamente a la televisión abierta.

Las antenas de TV por aire pueden ser pequeñas, como la de la izquierda (tiene menos alcance, cuesta alrededor de $7000) o de mayor alcance como la de la derecha, que además es más cara.

Cuánto cuestan y cuál conviene comprar

Según explicaron los vendedores, existen distintos tipos de antenas y el precio depende, principalmente, del alcance que tengan. Los modelos más sencillos arrancan en unos $7.000 y son suficientes para quienes viven relativamente cerca del Cerro Arco, desde donde se emite la señal de la TDA en Mendoza.

En esos casos, barrios de Ciudad, Las Heras o Godoy Cruz pueden recibir la señal correctamente con antenas pequeñas y económicas.

En cambio, quienes viven más alejados necesitan equipos con mayor capacidad de recepción. Esas antenas poseen receptores más potentes, alcanzan una distancia considerablemente mayor y pueden costar hasta $60.000.

Los comerciantes señalaron que la elección depende casi exclusivamente del lugar donde se encuentre la vivienda y recomendaron consultar cuál es el modelo adecuado antes de realizar la compra.

Lo viejo funciona: la antena de aire que volvió a ser protagonista

No hay nada como gritar un gol de Argentina en tiempo real.

Durante años, las antenas para televisión digital perdieron protagonismo frente al crecimiento de las plataformas de streaming y los Smart TV. Sin embargo, el fútbol volvió a ponerlas en el centro de la escena.

La posibilidad de seguir el partido en vivo, sin demoras y sin enterarse del resultado por los gritos del barrio, hizo que muchos desempolvaran sus viejas antenas y otros directamente salieran a comprar una nueva.

Para los fanáticos del fútbol, la diferencia de apenas unos segundos puede ser suficiente para cambiar por completo la experiencia de ver un partido. Y cuando juega la Selección, evitar el spoiler del gol parece haberse convertido en una prioridad.