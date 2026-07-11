La opinión de Daniel Arcucci sobre la Selección argentina: "Es un equipo que tiene más corazón que juego"

"Yo marcaba la diferencia el partido con Cabo Verde, que fue un sufrimiento total, porque jugó mal y se pudo perder el partido. La sensación de perder el partido contra Egipto pasaba por otro lado, pasaba por el resultado, por la contundencia de Egipto, que llegó dos veces e hizo dos goles. Pero estaba latente lo que finalmente pasó y una vez que pasa, le da mucha potencia al equipo, lo energiza. Si uno repasa los datos de Argentina en el partido, son impresionantes. Tiene que mejorar mucho en defensa, porque no puede ser que te hagan cuatro goles en dos partidos. Debe mejorar el retroceso, el lateral derecho. Yo veo un equipo todavía empastado y que todavía e muy previsible, así que hay que corregir eso", amplió su concepto el panelista del programa F90.

Otras frases de Daniel Arcucci:

Los aspectos que debe mejorar la Selección argentina: "Creo que Scaloni sabe que tienen que mejorar. O sea, puede ser que con el corazón ante Suiza -que es un equipo duro- te alcance, como alcanzó contra Egipto, con ese juego mejorado, pero contra Francia no. Entonces creo que hay que mejorar por ese lado

Las selecciones que marcan el camino en la Copa del Mundo. "Esta cuestión del espíritu y del amor propio argentino, es una de las marcas registradas de este Mundial. ¿Cuáles son los equipos que están marcando este Mundial? Son Francia y Argentina. Los que marcan el espíritu, el estilo, son Francia, con un juego increíble, son los Harlem Globetrotters, vuelan, son atletas y Argentina".

Suiza, el rival a vencer: "Respecto del partido que viene, yo prefería enfrentar a un europeo como Suiza que a un sudamericano como Colombia, porque hay mañas que se conocen, pero me dio pena por Colombia porque es un equipo que viene creciendo mucho, pero también es una señal de cómo juega Suiza. Hoy charlamos con Enzo Trossero, que tiene mucha experiencia y fue técnico en Suiza muchos años e incluso dirigió a la selección y dijo que hace seis años que se vienen clasificando. Acordemonos lo que le costó a Argentina ganarle en el 2014".

El nivel de la Copa del Mundo. "Me gustó mucho el Mundial, creo que lo rompió ese exabrupto de Donald Trump. Yo decía, me parece que están rompiendo el juguete, con 48 equipos, tres países, 400 ciudades y me taparon la boca. Hubo estadios llenos, muy buenos partidos y figuras extraordinarias. Creo que si tenemos que marcar por algo a este Mundial es por las estrellas, desde Messi hasta Dembélé, pasando por Mbappé, Haaland, Kane, es impresionante. Ese exabrupto lo rompió un poco, porque incluso mete el tema de los arbitrajes, creo que injustamente contra Argentina, como que está todo amañado para Argentina y no es así. Argentina es la potencia que la lamentablemente no somos todavía como país"