Lionel Scaloni: "Me gustaría que a esta Selección argentina se la recuerde como un equipo que nunca se conformó"

Sin confirmar el equipo, el DT tuvo palabras de elogio para los dos futbolistas que disputan el puesto de delantero titular: "Lautaro y Julián han hecho más de lo que tienen que hacer. Generalmente juega uno, pero, como el otro día, puede pasar que tengamos la opción de que a veces jueguen juntos. La valoración es positiva con los dos".

"Me gustaría que a esta Selección se la recuerde como un equipo que nunca se conformó. Nos llegó el video de un chico al que le sale de adentro un 'vamos Argentina' (en un acto escolar), y eso me emocionó, porque sale del corazón", reveló el entrenador más ganador de la historia de la Selección nacional.

Scaloni, el rendimiento del equipo y el de Messi

"Creo que estamos bien, más allá del partido con Cabo Verde, que jugamos 120 minutos; pero el equipo generó un montón de situaciones. Con Egipto generamos aún más y tuvimos errores puntuales. Pero creo que el equipo está bien", resaltó el DT.

Respecto de Messi, volvió a elogiar su labor en el Mundial 2026: "Leo (Messi) corre parecido en los partidos, está resolutivo y el equipo lo ayuda. Ha hecho una gran preparación y está dando todo lo que tiene. Cuando huele que puede crear peligro es una máquina. No sorprende. Mientras él (Messi) tenga ganas, va a ser el mejor. Eso es lo que pensamos quienes lo conocemos y vemos entrenar. No me quiero imaginar lo que debe haber sido con 23/24 años en el Barcelona. No me sorprende".

Cortitas de Scaloni antes de Argentina vs Suiza

La actuación ante Egipto: "A mí me pareció una demostración increíble. Con cada uno que he hablado ha sentido esa emotividad enorme".

Los viajes: "No hemos tenido tanto viaje porque nos ha ido bien, si hubiéramos sido segundos del grupo hubiésemos viajado muchísimo. Hay equipos a los que les tocó eso y es duro".

Los rivales: "Todos a nosotros nos están jugando uno de los partidos de su vida, y eso cuenta, porque si el rival juega bien es el doble de dificultad. Nos supimos acostumbrar a eso y el equipo se rebela y compite. No es fácil jugar como jugamos en Qatar".

Los anti argentina: "Hay gente que no quiere que Argentina gane, pero es normal, como le pasará a otra selección. Utilizamos eso para que los jugadores se rebelen y jueguen aún mejor".

Scaloni y el lado humano de la Selección argentina

"Lo humano siempre es fundamental, porque te ayuda cuando estás cansado para ir de nuevo igual. Lógicamente tenés que tener buenos jugadores para ganar, y tenemos eso y un grupo enorme que nos ha permitido llegar hasta acá", dijo Scaloni en la conferencia de prensa.

"No nos cansamos de decirles a los jugadores que un asado, o momentos de festejos, son únicos y los mejores. Volver a vivir eso con un grupo es por lo que soy técnico. Hay que disfrutar de eso para llegar bien a un partido", agregó.

"Más allá de cualquier resultado, las cosas de grupo humano son las inolvidables, las que uno se va a llevar. Creemos que hacer grupo nos hace todavía más fuertes. Es oro", finalizó