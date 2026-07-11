El duro mensaje de Vinicius después de la sorpresiva eliminación de Brasil del Mundial 2026

Vini marcó cuatro goles y aportó una asistencia en el Mundial, aunque en el duelo contra los noruegos quedó en medio de una polémica, ya que no fue él quien pateó el penal que pudo haber cambiado el rumbo del partido. La jugada se dio al minuto 13 del primer tiempo y el arquero Örjan Nyland se erigió en figura al atajarle el disparo a Bruno Guimarães sobre su palo izquierdo.

Vinicius les pide perdón a los hinchas brasileños por la eliminación del Mundial.

El duro descargo de Vinicius tras la eliminación de Brasil del Mundial

"Casi cuatro años después, y aquí estoy de nuevo, pensando qué escribir después de una decepción mundialista. Vi a tanta gente de todas las edades apoyándome y abrazando nuestro sueño. Sería injusto permanecer en silencio, pero necesitaba unos días para reflexionar", dijo el atacante junto a una foto en blanco y negro donde se lo ve tirado en el campo de juego.