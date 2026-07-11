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El duro mensaje de Vinicius después de la sorpresiva eliminación de Brasil del Mundial 2026

El delantero de la selección de Brasil Vinicius Júnior publicó un descargo sobre la temprana y sorpresiva eliminación de la Verdeamarela del Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Carlo Ancelotti consuela a Vinicius tras la eliminación de Brasil del Mundial.

Carlo Ancelotti consuela a Vinicius tras la eliminación de Brasil del Mundial.

Vinicius Júnior está triste. El delantero del Real Madrid, uno de las estrellas de la selección de Brasil publicó un descargo en las redes sociales sobre la sorpresiva eliminación de la Verdeamarela en los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega.

Vini marcó cuatro goles y aportó una asistencia en el Mundial, aunque en el duelo contra los noruegos quedó en medio de una polémica, ya que no fue él quien pateó el penal que pudo haber cambiado el rumbo del partido. La jugada se dio al minuto 13 del primer tiempo y el arquero Örjan Nyland se erigió en figura al atajarle el disparo a Bruno Guimarães sobre su palo izquierdo.

Vinicius les pide perd&oacute;n a los hinchas brasile&ntilde;os por la eliminaci&oacute;n del Mundial.

Vinicius les pide perdón a los hinchas brasileños por la eliminación del Mundial.

El duro descargo de Vinicius tras la eliminación de Brasil del Mundial

"Casi cuatro años después, y aquí estoy de nuevo, pensando qué escribir después de una decepción mundialista. Vi a tanta gente de todas las edades apoyándome y abrazando nuestro sueño. Sería injusto permanecer en silencio, pero necesitaba unos días para reflexionar", dijo el atacante junto a una foto en blanco y negro donde se lo ve tirado en el campo de juego.

Luego añadió: "Vestir la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida y quedar eliminado del Mundial en octavos de final es una sensación difícil de explicar. Sé lo mucho que me preparé, lo concentrado que estaba y cuánto deseaba esto para todos ustedes y para mi familia".

"La sensación de frustración es inmensa. Teníamos un equipo lo suficientemente fuerte como para lograr más, pero no lo hicimos. Pido disculpas y seguiré luchando por nuestro sueño de volver a la cima del mundo", explicó.

En el Mundial la Verdeamarela empató 1 a 1 ante Marruecos, luego consiguió dos goleadas 3 a 0 a Haití y Escocia que le permitieron clasificar como líder del grupo C. En 16avos necesitó de un gol agónico de Gabriel Martinelli para vencer 2-1 a Japón. Su camino finalizó con una derrota 2-1 ante Noruega.

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