El duro mensaje de Vinicius después de la sorpresiva eliminación de Brasil del Mundial 2026

Luego añadió: "Vestir la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida y quedar eliminado del Mundial en octavos de final es una sensación difícil de explicar. Sé lo mucho que me preparé, lo concentrado que estaba y cuánto deseaba esto para todos ustedes y para mi familia".
"La sensación de frustración es inmensa. Teníamos un equipo lo suficientemente fuerte como para lograr más, pero no lo hicimos. Pido disculpas y seguiré luchando por nuestro sueño de volver a la cima del mundo", explicó.
En el Mundial la Verdeamarela empató 1 a 1 ante Marruecos, luego consiguió dos goleadas 3 a 0 a Haití y Escocia que le permitieron clasificar como líder del grupo C. En 16avos necesitó de un gol agónico de Gabriel Martinelli para vencer 2-1 a Japón. Su camino finalizó con una derrota 2-1 ante Noruega.