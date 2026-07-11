¿Por qué los argentinos comen picada de fiambre durante los partidos de fútbol?

Es por eso que la misma palabra "picada" resume bien su fin. No es un plato individual, sino una forma de comer en conjunto, de compartir. Esta se coloca en el centro de la mesa y cada uno elige el fiambre a su gusto, haciendo que sea dinámica. Hizo que la picada se convirtiera en un ritual social.

La mayoría de los argentinos consume picada de fiambres cuando ve un partido de fútbol, hay un asado o reunión.

No importan los ingredientes, ni las cantidades, solo el gesto de compartir con amigos o familia el partido. A diferencia de otras comidas tradicionales, la picada no exige una receta única. Esa flexibilidad y practicidad que tiene explican por qué es tan elegida. Pues la picada de fiambre se adapta al presupuesto, a la ocasión y al gusto de cada familia. Por eso aparece en cumpleaños, reuniones improvisadas, previas de asado, cenas informales y encuentros de amigos.

Durante los Mundiales, cuando juega Argentina, la mesa suele llenarse de camisetas, nervios, cábalas y comida fácil de compartir. En ese contexto, la picada se volvió una opción infaltable por una gran ventaja: no interrumpe el partido de fútbol. Cada persona puede servirse algo sin dejar de mirar la pantalla, comentar una jugada o gritar un gol.