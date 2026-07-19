VIDEO: el desconsolado llanto de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026

LIONEL MESSI LLORANDO AL RECIBIR LA MEDALLA DE SUBCAMPEÓN.



ME DESTRUYE ESTO. pic.twitter.com/DOrivZvhMV — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 19, 2026

El Mundial 2026 no fue uno más para Messi. Estuvo sintetizado estadísticamente en ocho goles que sostuvieron al equipo en todo momento, como también así en extraordinarias apariciones que no hacen más que confirmarlo como el mejor de la historia del fútbol.

La derrota ante España duele en el alma, es innegable, pero la tristeza del diez no debe confundirse con un final. Al contrario: el llanto del MetLife Stadium, ese mismo escenario que hace una década lo vio sufrir en la Copa América, hoy lo encuentra parado en un contexto y un sentimiento completamente diferente.

Italia 90 y el recuerdo de Maradona

El desconsuelo de Messi durante esta tarde conecta de forma inevitable con aquella noche italiana del 8 de julio de 1990, cuando Diego Armando Maradona, con la medalla de plata colgada al pecho, también lloró ante los ojos del mundo.

Al igual que Messi: el recuerdo de Diego Armando Maradona en Italia 90.

Después de haber tocado la gloria máxima en México 86 y Qatar 2022, respectivamente, los dos más grandes de nuestro fútbol demostraron volver a sufrir, a sangrar y a llorar por la camiseta de la Selección argentina.