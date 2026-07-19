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¡Cabeza arriba, capitán!

VIDEO: el desconsolado llanto de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026

Las cámaras de la transmisión oficial captaron el instante exacto del quiebre del capitán de la Selección argentina

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El capitán rompió en llanto al no conseguir la tan deseada cuarta estrella.

El capitán rompió en llanto al no conseguir la tan deseada cuarta estrella.

La Selección argentina dejó todo en la cancha pero cayó por la mínima en la final del Mundial 2026 ante España. El gol de Ferrán Torres terminó cortando las ilusiones de todos, pero también significó el fin del camino de Lionel Messi en la máxima competencia del fútbol.

Mientras España festejaba la obtención de su segundo Mundial, las cámaras de transmisión captaron a un Messi desconsolado ante las cámaras, siendo esta una postal desgarradora.

El fin de una era: con 39 a&ntilde;os, Messi dio su &uacute;ltima funci&oacute;n en los mundiales.&nbsp;

El fin de una era: con 39 años, Messi dio su última función en los mundiales.

El llanto de Messi luego de perder la final del Mundial 2026

A sus 39 años, y siendo una de las figuras en su sexto Mundial, el capitán argentino arrastró las piernas con el orgullo de quien se sabe bandera, multiplicándose ante la adversidad tras la expulsión de Enzo Fernández y empujando a un equipo que se vació por completo en Estados Unidos.

El Mundial 2026 no fue uno más para Messi. Estuvo sintetizado estadísticamente en ocho goles que sostuvieron al equipo en todo momento, como también así en extraordinarias apariciones que no hacen más que confirmarlo como el mejor de la historia del fútbol.

La derrota ante España duele en el alma, es innegable, pero la tristeza del diez no debe confundirse con un final. Al contrario: el llanto del MetLife Stadium, ese mismo escenario que hace una década lo vio sufrir en la Copa América, hoy lo encuentra parado en un contexto y un sentimiento completamente diferente.

Italia 90 y el recuerdo de Maradona

El desconsuelo de Messi durante esta tarde conecta de forma inevitable con aquella noche italiana del 8 de julio de 1990, cuando Diego Armando Maradona, con la medalla de plata colgada al pecho, también lloró ante los ojos del mundo.

Al igual que Messi: el recuerdo de Diego Armando Maradona en Italia 90.&nbsp;

Al igual que Messi: el recuerdo de Diego Armando Maradona en Italia 90.

Después de haber tocado la gloria máxima en México 86 y Qatar 2022, respectivamente, los dos más grandes de nuestro fútbol demostraron volver a sufrir, a sangrar y a llorar por la camiseta de la Selección argentina.

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