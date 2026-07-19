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Copa del Mundo 2026

El público argentino se rindió a los pies de Messi: la ovación al 10 al recibir la medalla de subcampeón

Lionel Messi se fue ovacionado luego de caer en la final de la Copa del Mundo 2026 ante España

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Messi se fue ovacionado luego de caer en la final de la Copa del Mundo 2026. 

Messi se fue ovacionado luego de caer en la final de la Copa del Mundo 2026. 

Hubo lágrimas de tristeza en la despedida de Lionel Messi en su recorrido por la historia de los Mundiales. No fue el resultado esperado para concluir su participación en citas mundialistas pero igualmente el capitán de la Selección argentina se fue ovacionado tras caer ante España en la final de la Copa del Mundo 2026.

El plantel Albiceleste se brindó en cancha pero nunca logró doblegar a una España que mereció la victoria. Pese a ello, la hinchada argentina aplaudió al capitán argentino y a todo el equipo que la peleó hasta el final en esta edición del Mundial 2026.

Lionel Messi y el plantel de la Selecci&oacute;n argentina se despidi&oacute; ovacionado tras la final de la Copa del Mundo 2026.&nbsp;

Lionel Messi y el plantel de la Selección argentina se despidió ovacionado tras la final de la Copa del Mundo 2026.

El público argentino se rindió a los pies de Messi

En la ceremonia de premiación, la hinchada argentina no se olvidó de hacerle sentir a su capitán el cariño por el fútbol brindado en todos sus años como referente de la Albiceleste.

El momento de recibir la medalla de subcampeón, bajó desde las tribunas el canto "Messi, Messi" con el gesto de bajar los brazos en señal de reverencia al 10 argentino. Distinto a otras épocas de la Selección argentina, el público se mostró agradecido y sin reproches para con el plantel de la Albiceleste por todo el esfuerzo realizado en esta edición de la Copa del Mundo.

Los futbolistas y cuerpo técnico se acercaron hacia un sector de la hinchada argentina ubicada en el MetLife Stadium para despedirse y sentir el cariño y la ovación que la gente les quiso regalar en el cierre de la Copa del Mundo 2026. De espaldas al escenario y de frente a su gente, los jugadores de la Selección argentina saludaron y se retiraron con tristeza del campo de juego.

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