El público argentino se rindió a los pies de Messi: la ovación al 10 al recibir la medalla de subcampeón

El momento de recibir la medalla de subcampeón, bajó desde las tribunas el canto "Messi, Messi" con el gesto de bajar los brazos en señal de reverencia al 10 argentino. Distinto a otras épocas de la Selección argentina, el público se mostró agradecido y sin reproches para con el plantel de la Albiceleste por todo el esfuerzo realizado en esta edición de la Copa del Mundo.

Los futbolistas y cuerpo técnico se acercaron hacia un sector de la hinchada argentina ubicada en el MetLife Stadium para despedirse y sentir el cariño y la ovación que la gente les quiso regalar en el cierre de la Copa del Mundo 2026. De espaldas al escenario y de frente a su gente, los jugadores de la Selección argentina saludaron y se retiraron con tristeza del campo de juego.