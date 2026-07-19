Paso a paso: cómo hacer el ritual del freezer para que gane la Selección Argentina

Entre la enorme variedad de rituales que existen para ahuyentar la mufa, hay uno que se convirtió en el favorito de las redes sociales por su facilidad y supuesta efectividad: el ritual del freezer para congelar a los rivales.

Cómo se realiza el ritual del freezer.

¿Qué es el ritual del freezer y para qué sirve?

Este es uno de los rituales esotéricos más populares del folclore futbolero argentino. Su objetivo principal no es lastimar a nadie, sino "neutralizar" o "enfriar" el rendimiento del jugador estrella del equipo contrario, del director técnico rival o, en casos extremos, de la selección adversaria completa.