La pasión por la Selección Argentina no conoce límites, y de cara a la final del Mundial 2026 frente a España, los hinchas no solo alientan desde la tribuna o el sillón. El fútbol se juega en la cancha, pero también en el terreno de las cábalas y la energía.
Paso a paso: cómo hacer el ritual del freezer para que gane la Selección Argentina
El ritual del freezer se popularizó en redes sociales como una cábala para la Selección Argentina en la previa de la final del Mundial 2026
Entre la enorme variedad de rituales que existen para ahuyentar la mufa, hay uno que se convirtió en el favorito de las redes sociales por su facilidad y supuesta efectividad: el ritual del freezer para congelar a los rivales.
¿Qué es el ritual del freezer y para qué sirve?
Este es uno de los rituales esotéricos más populares del folclore futbolero argentino. Su objetivo principal no es lastimar a nadie, sino "neutralizar" o "enfriar" el rendimiento del jugador estrella del equipo contrario, del director técnico rival o, en casos extremos, de la selección adversaria completa.
Al meter su nombre en el freezer, se busca restarle efectividad y bloquear su energía durante los 90 minutos de juego. El paso a paso es el que se muestra a continuación:
Para realizar este gualicho casero antes del próximo partido de la Selección Argentina, solo necesitás elementos que seguro tenés en tu cocina:
- Definí a quién querés anular. Puede ser el goleador del equipo contrario, el arquero que ataja todo o el país rival en general.
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Tomá un papel blanco pequeño y escribí el nombre con lapicera negra. Si tenés la fecha de nacimiento del jugador, sumala para mayor precisión.
Colocá el papel doblado dentro de un vaso de vidrio o un frasco pequeño.
Llená el recipiente con agua corriente. Para sumarle potencia al "congelamiento", muchos hinchas recomiendan tirar una cucharada de sal fina (para cortar la mala suerte) o un chorro de vinagre blanco.
Llevá el vaso al freezer exactamente dos horas antes de que empiece el partido de la Selección Argentina. El agua debe estar completamente sólida cuando el árbitro toque el silbato inicial.