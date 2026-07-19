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Por su desempeño en el Mundial

Javier Milei felicitó a la Selección y destacó que "Argentina siempre en lo alto"

El presidente decidió no viajar a Estados Unidos por cábala. Su reacción en X

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El presidente Javier Milei reconoció el gran desempeño de la Selección argentina.

El presidente Javier Milei reconoció el gran desempeño de la Selección argentina.

El presidente Javier Milei se expresó en sus redes sociales una vez finalizada la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. A través de su cuenta de X, el mandatario agradeció el esfuerzo del plantel dirigido por Lionel Scaloni y destacó la entrega del equipo durante todo el torneo.

Argentina perdió por 1 a 0 contra la marea roja.

"Muchas gracias jugadores!!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", escribió Milei en un breve mensaje que rápidamente comenzó a sumar miles de interacciones.

A diferencia de otros jefes de Estado, el Presidente no viajó a Estados Unidos para presenciar el partido decisivo y siguió el encuentro desde Argentina. Su publicación llegó minutos después del cierre de la final y se sumó a las numerosas muestras de apoyo que recibió la Selección en las redes sociales tras su actuación en el Mundial.

FUENTE: Cuenta de X de Javier Milei

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