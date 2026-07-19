El presidente Javier Milei se expresó en sus redes sociales una vez finalizada la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. A través de su cuenta de X, el mandatario agradeció el esfuerzo del plantel dirigido por Lionel Scaloni y destacó la entrega del equipo durante todo el torneo.
Por su desempeño en el Mundial
Javier Milei felicitó a la Selección y destacó que "Argentina siempre en lo alto"
El presidente decidió no viajar a Estados Unidos por cábala. Su reacción en X
Argentina perdió por 1 a 0 contra la marea roja.
"Muchas gracias jugadores!!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", escribió Milei en un breve mensaje que rápidamente comenzó a sumar miles de interacciones.
A diferencia de otros jefes de Estado, el Presidente no viajó a Estados Unidos para presenciar el partido decisivo y siguió el encuentro desde Argentina. Su publicación llegó minutos después del cierre de la final y se sumó a las numerosas muestras de apoyo que recibió la Selección en las redes sociales tras su actuación en el Mundial.