Jimmy Fallon hizo una divertida broma sobre la foto de Messi y Lamine Yamal: "La FIFA ha guionizado cada..."

Messi se tomó una foto con Lamine Yamal bebé. Imagen: archivo.

Luego sumó otro dato: el español juega con la camiseta número 19. Fallon continuó con la cadena de casualidades al señalar que la imagen fue tomada hace 19 años, que Messi también usaba el dorsal 19 en esa época y remató con la coincidencia que desató las risas del estudio: la final del Mundial 2026 se jugará el 19 de julio.

"Algunos aficionados están diciendo que esto es una conspiración enorme y que la FIFA ha estado guionizando cada partido durante los últimos 20 años. Bueno, eso es obviamente ridículo. Quiero decir, hay que ser tonto para creer eso. Hasta que lo investigas", bromeó

Aunque dejó en claro que todo era una parodia, el momento rápidamente se volvió viral y miles de usuarios comentaron las increíbles coincidencias entre ambos futbolistas.

La historia detrás de la famosa foto

La imagen de Messi y Yamal es completamente real, no fue creada con inteligencia artificial ni editada. Fue tomada en septiembre de 2007 durante una campaña solidaria organizada por el diario Sport, la Fundación FC Barcelona y UNICEF.

La foto fue tomada en una campaña solidaria organizada por diario Sport, Fundación FC Barcelona y UNICEF. Imagen: archivo.

En aquella sesión, Messi tenía apenas 20 años, y sale bañando a un bebé de seis meses en una pequeña bañera. Ese niño era Lamine Yamal, quien llegó a la producción junto a su familia tras ser seleccionado en un sorteo realizado en el barrio Rocafonda, en Mataró.

La foto permaneció prácticamente desconocida durante años, hasta que en 2024 el padre de Yamal la publicó en redes sociales. Desde entonces, se convirtió en una de las imágenes más simbólicas del fútbol y, en la previa de una nueva final del mundo, volvió a circular en todos lados.