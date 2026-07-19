Mientras Argentina y España se preparan para disputar la final del Mundial 2026, una divertida broma del conductor estadounidense Jimmy Fallon volvió a poner en el centro de la escena una de las fotos más famosas del fútbol: la de Lionel Messi junto a un bebé Lamine Yamal.
Jimmy Fallon hizo una divertida broma sobre la foto de Messi y Lamine Yamal: "La FIFA ha guionizado cada..."
El conductor estadounidense Jimmy Fallon hizo un sketch analizando varias coincidencias justo antes de la final entre Argentina y España en el Mundial 2026
Durante una emisión de The Tonight Show, Fallon mostró la imagen y explicó que había vuelto a viralizarse en redes sociales. A partir de allí, construyó una disparatada teoría conspirativa, siempre con tono humorístico y explicó que la FIFA habría "guionado" el fútbol desde hace casi dos décadas.
Para sostener el chiste, el presentador comenzó a enumerar una serie de llamativas coincidencias. Recordó que Messi tiene hoy 39 años y que, cuando fue tomada la foto, tenía 20. "Treinta y nueve menos veinte es diecinueve, la edad que tiene hoy Lamine Yamal", dijo.
Luego sumó otro dato: el español juega con la camiseta número 19. Fallon continuó con la cadena de casualidades al señalar que la imagen fue tomada hace 19 años, que Messi también usaba el dorsal 19 en esa época y remató con la coincidencia que desató las risas del estudio: la final del Mundial 2026 se jugará el 19 de julio.
"Algunos aficionados están diciendo que esto es una conspiración enorme y que la FIFA ha estado guionizando cada partido durante los últimos 20 años. Bueno, eso es obviamente ridículo. Quiero decir, hay que ser tonto para creer eso. Hasta que lo investigas", bromeó
Aunque dejó en claro que todo era una parodia, el momento rápidamente se volvió viral y miles de usuarios comentaron las increíbles coincidencias entre ambos futbolistas.
La historia detrás de la famosa foto
La imagen de Messi y Yamal es completamente real, no fue creada con inteligencia artificial ni editada. Fue tomada en septiembre de 2007 durante una campaña solidaria organizada por el diario Sport, la Fundación FC Barcelona y UNICEF.
En aquella sesión, Messi tenía apenas 20 años, y sale bañando a un bebé de seis meses en una pequeña bañera. Ese niño era Lamine Yamal, quien llegó a la producción junto a su familia tras ser seleccionado en un sorteo realizado en el barrio Rocafonda, en Mataró.
La foto permaneció prácticamente desconocida durante años, hasta que en 2024 el padre de Yamal la publicó en redes sociales. Desde entonces, se convirtió en una de las imágenes más simbólicas del fútbol y, en la previa de una nueva final del mundo, volvió a circular en todos lados.