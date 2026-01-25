El video de la feroz pelea a los palos y piedrazos entre más de 35 churreros en Villa Gesell

pelea-villa-gesell2

La pelea dejó como consecuencia, al menos una persona resultó herida y debió ser trasladada a un centro de salud para recibir atención médica. En tanto, al menos tres patrulleros acudieron al lugar para dispersar a los involucrados y restablecer el orden.

Video de la pelea en Villa Gesell

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Bobmacoy/status/2015182027163566574&partner=&hide_thread=false Villa Gesell, pelea de churreros.... pic.twitter.com/aWzBHEJYJf — Doctor House (@Bobmacoy) January 24, 2026

Pelea y detenciones en Villa Gesell

La información indica se registraron tres detenciones vinculadas a la pelea, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades y el origen exacto del conflicto.

Las autoridades detuvieron a tres personas: Lucas Manuel Cabrera, de 21 años; Fernando Daniel Claveria, de 36; y Matías José Heredia, de 23, todos vendedores ambulantes. Los tres confrontaron con el personal policial, aunque no hubo policías heridos.

El pelea provocó preocupación entre los vecinos del barrio, que observaron con temor el violento episodio ocurrido en una zona habitualmente transitada durante los fines de semana.

pelea-villa-gesell1

La causa fue caratulada como “resistencia a la autoridad” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada N°6 de Villa Gesell, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, quien avaló el procedimiento y dispuso las primeras medidas, según señala el sitio Todo Noticias.