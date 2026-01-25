El video de la feroz pelea a los palos y piedrazos entre más de 35 churreros en Villa Gesell

Una feroz pelea que tuvo como protagonistas a un numeroso grupo de vendedores de churros, se desató en la tarde de este sábado en la zona de Paseo 105 y Circunvalación de la ciudad balnearia de Villa Gesell, en un enfrentamiento que dejó heridos y detenidos, y varios videos dando vuelta del violento cruce.
La pelea generó momentos de extrema tensión entre vecinos y transeúntes. El cruce que quedó registrado en varios videos viralizados en redes sociales, habría tenido como trasfondo una disputa territorial por los puntos de venta entre los churreros de Villa Gesell.
Según las informaciones, en la pelea participaron al menos unas 30 personas, que se enfrentaron a piedrazos y palazos en plena vía pública. La violencia del episodio obligó a una rápida intervención policial para evitar que la situación se agravara.
La pelea dejó como consecuencia, al menos una persona resultó herida y debió ser trasladada a un centro de salud para recibir atención médica. En tanto, al menos tres patrulleros acudieron al lugar para dispersar a los involucrados y restablecer el orden.
Pelea y detenciones en Villa Gesell
La información indica se registraron tres detenciones vinculadas a la pelea, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades y el origen exacto del conflicto.
Las autoridades detuvieron a tres personas: Lucas Manuel Cabrera, de 21 años; Fernando Daniel Claveria, de 36; y Matías José Heredia, de 23, todos vendedores ambulantes. Los tres confrontaron con el personal policial, aunque no hubo policías heridos.
El pelea provocó preocupación entre los vecinos del barrio, que observaron con temor el violento episodio ocurrido en una zona habitualmente transitada durante los fines de semana.
La causa fue caratulada como “resistencia a la autoridad” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada N°6 de Villa Gesell, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, quien avaló el procedimiento y dispuso las primeras medidas, según señala el sitio Todo Noticias.