Pocos lo saben: lo que debes hacer con tus cactus en septiembre para que estallen de flores en pocos meses

Si tienes un cactus en casa, puedes estimular su floración con estos simples cuidados de jardinería

Así puedes hacer florecer un cactus.

Detrás de sus filosas espinas, el cactus puede tener una floración espectacular. Solamente debemos saber cuáles son los cuidados de jardinería precisos para que la planta tenga flores en pocos meses. En este sentido, a continuación, te diré lo que debes hacer en septiembre con esta suculenta si quieres verla florecer rápidamente.

Cactus: así debes cuidar la planta en septiembre para estimular su floración

Según lo que cuentan los expertos de Ecología Verde, una de las claves más importantes es respetar el reposo invernal del cactus. Contrario a lo que podríamos pensar, esta suculenta no se mantiene activa todo el año.

Durante los meses más fríos, principalmente de julio a septiembre, entran en un estado de letargo que es vital para su salud y para su futura floración. En este período debemos asegurarnos de que el cactus esté en un lugar luminoso, pero resguardado de las bajas temperaturas.

flores cactus
Estos cuidados estimularán la floración de tu cactus.

En este sentido, los especialistas en jardinería sostienen que la iluminación será indispensable en la floración de la planta. Durante septiembre debemos asegurarnos de que reciba la mayor cantidad de sol directo posible. Esta es su fuente de energía primaria y es lo que le permite llevar a cabo los procesos que culminarán en la floración.

Por otro lado, en septiembre habrá que reducir el riego drásticamente: solo tendremos que hidratar el cactus dos veces al mes. Este descanso le permite acumular la energía necesaria para el florecimiento que ocurrirá entre octubre y diciembre.

En sintonía, una vez que se instale la primavera de lleno (promediando octubre), la planta comenzará a despertar de su reposo, lo que significa que recién allí se debe iniciar el riego de forma progresiva.

cactus flores jardinería
Con estos cuidados de jardinería, el cactus florecerá en pocas semanas.

Finalmente, el abono es un factor determinante. Para ayudarlos a florecer, necesitamos darles un impulso nutricional en el momento adecuado. En este sentido, septiembre es un mes ideal para abonar el cactus y así promover el desarrollo de sus flores. En este punto, los especialistas en jardinería sugieren aplicar un abono rico en potasio y que sea exclusivo para suculentas.

