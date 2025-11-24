ANSES confirmó el monto del aguinaldo para jubilados: supera los 150 mil pesos

Producto de los feriados de las fiestas, ANSES tomó la determinación de agrupar a los jubilados para el pago de sus haberes, que comenzará el próximo 9 de diciembre. A diferencia de meses anteriores, se pagará por terminación de DNI, juntando dos números, es decir, 0 y 1, 2 y 3, entre otros.

Las fechas que componen el calendario de pago de ANSES de diciembre para jubilados son las siguientes:

anses jubilados

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

ANSES hizo oficial el monto del aguinaldo para jubilados

El aumento de ANSES que se dio a conocer a mediados de noviembre, no solo reveló la actualización de las mensualidades para diciembre. Además, permitió que los jubilados conocieran el valor mínimo que recibirán de aguinaldo en el último mes del 2025.

Con el anuncio de la inflación anunciada por el INDEC, ANSES conoció que en diciembre le brindará el aumento más alto de los últimos seis meses a jubilados, pensionados y asignaciones sociales. Se trata de un incremento del 2,34% que impactará de igual manera a cada beneficiario.

jubilados ANSES (13)

Gracias a este aumento, la jubilación mínima de ANSES superará la barrera de los 340 mil pesos en diciembre, que ascenderá a más de 400 mil por el bono extra de 70 mil pesos.

A partir de este número, se conoció que el aguinaldo de jubilados de ANSES será de poco más de 170 mil pesos. De esta manera, lo mínimo a cobrar en diciembre, será alrededor de 580 mil pesos.