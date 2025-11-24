ANSES confirmó el monto del aguinaldo para jubilados: supera los 150 mil pesos

ANSES entra en la fase final del pago de haberes de noviembre, es por eso que de a poco revela lo que acreditará durante diciembre. Los jubilados cobrarán el aguinaldo en el último mes del año, y el organismo nacional anunció el monto oficial a cobrar.
El aguinaldo de los jubilados superará la barrera de los 150 mil pesos, de acuerdo al monto anunciado por ANSES tras la confirmación del aumento más alto de los últimos 6 meses. Además cobrarán los haberes actualizados, y algunos, un nuevo bono extra.
ANSES: fechas de pago confirmadas del aguinaldo para jubilados
ANSES adelantó el calendario de pago que utilizará para acreditar los haberes de los jubilados en el mes de diciembre. Dentro de las fechas elegidas, el organismo nacional confirmó que además de la mensualidad, se acreditará el aguinaldo y el bono extra, a quienes les corresponda.
Producto de los feriados de las fiestas, ANSES tomó la determinación de agrupar a los jubilados para el pago de sus haberes, que comenzará el próximo 9 de diciembre. A diferencia de meses anteriores, se pagará por terminación de DNI, juntando dos números, es decir, 0 y 1, 2 y 3, entre otros.
Las fechas que componen el calendario de pago de ANSES de diciembre para jubilados son las siguientes:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
ANSES hizo oficial el monto del aguinaldo para jubilados
El aumento de ANSES que se dio a conocer a mediados de noviembre, no solo reveló la actualización de las mensualidades para diciembre. Además, permitió que los jubilados conocieran el valor mínimo que recibirán de aguinaldo en el último mes del 2025.
Con el anuncio de la inflación anunciada por el INDEC, ANSES conoció que en diciembre le brindará el aumento más alto de los últimos seis meses a jubilados, pensionados y asignaciones sociales. Se trata de un incremento del 2,34% que impactará de igual manera a cada beneficiario.
Gracias a este aumento, la jubilación mínima de ANSES superará la barrera de los 340 mil pesos en diciembre, que ascenderá a más de 400 mil por el bono extra de 70 mil pesos.
A partir de este número, se conoció que el aguinaldo de jubilados de ANSES será de poco más de 170 mil pesos. De esta manera, lo mínimo a cobrar en diciembre, será alrededor de 580 mil pesos.