La Corte confirmó la pena de 28 años para ladrón que abusó a una anciana y la dejó agonizando

Peluso estuvo detenido prácticamente desde el comienzo de la investigación por el hecho donde fue víctima María Elena Caro (72), la mujer que quedó agonizando tras el violento asalto en su domicilio y terminó muriendo casi un año después -ver más abajo-. En noviembre de 2022, el sospechoso fue condenado a esa pena por los delitos de tentativa de homicidio agravado por mediar violencia de género y criminis causa, además de robo y abuso sexual con acceso carnal.

Tras el fallo, la defensa de Guillermo Peluso presentó un recurso para que la Suprema Corte de Justicia revise el fallo. Por un lado plantearon una seria de nulidades que harían caer la sentencia por cuestiones técnicas, pero también aseguraron que no había pruebas suficientes contra el hombre. "Nadie lo vio en el lugar, no se encontraron sus huellas en el lugar del hecho y no se encontraron en su casa los elementos sustraídos en el robo", alegaron.