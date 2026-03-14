Detuvieron en Maipú a un hombre acusado de amenazar de muerte a su mujer con un revólver

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, los uniformados detuvieron al sospechoso y secuestraron un arma de fuego calibre 22 junto con dos cargadores.

La ayudante fiscal de turno dispuso las actuaciones correspondientes y el hombre quedó a disposición de la Justicia.

Donde denunciar casos de violencia de género en Mendoza.

arma de fuego Este es el arma que le secuestraron al agresor de la mujer en Maipú. Ministerio de Seguridad

Dónde realizar denuncias de violencia de género

Según datos del Ministerio Público Fiscal, Ante situaciones de violencia de género, el Ministerio Público Fiscal indicó que, en casos de emergencia o riesgo inmediato, se debe llamar al 911 y brindar al operador la ubicación con la mayor precisión posible. Las denuncias pueden realizarse en los siguientes lugares:

Gran Mendoza: en la oficina fiscal más cercana o en la Unidad Fiscal de Violencia de Género, ubicada en Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo, en Ciudad.

Zona Este: en la oficina fiscal más cercana al domicilio.

Zona Sur: en la oficina fiscal más cercana o en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, ubicada en calle Las Heras s/n, en San Rafael.

Si la persona no desea realizar la denuncia pero necesita protección urgente, puede solicitar medidas de resguardo en el Juzgado de Familia más cercano a su domicilio o en un Juzgado de Paz, en caso de que no haya juzgado de familia en la zona.

Además, el Ministerio Público Fiscal cuenta con la Mesa Orientadora en Violencia de Género (MOVIG), que brinda asesoramiento de lunes a viernes de 7.30 a 20 en el Polo Judicial Penal (edificio del MPF, Plantamura s/n, primer piso, Ciudad). También se puede consultar al teléfono 348-7589, por WhatsApp al 261-6864287 o por correo electrónico a [email protected].