Uber y Nvidia lanzarán robotaxis con inteligencia artificial y desafían a Tesla desde 2027

La empresa Uber anunció un acuerdo con Nvidia para lanzar una red global de robotaxis impulsados por inteligencia artificial, con inicio previsto en 2027 en ciudades como Los Ángeles y San Francisco. El proyecto busca integrar la tecnología de conducción autónoma con la red de movilidad de Uber, en lo que podría marcar un punto de inflexión en el transporte urbano.
Según las compañías, el plan contempla una expansión progresiva a más de 28 ciudades en distintas regiones del mundo hacia 2028.
Cómo funcionarán los robotaxis con inteligencia artificial
La iniciativa utilizará la plataforma Nvidia Drive Hyperion junto con un nuevo sistema de inteligencia artificial capaz de tomar decisiones en situaciones complejas, como obras en la vía pública o comportamientos imprevisibles de peatones.
En una primera etapa, los vehículos recopilarán datos para entrenar estos modelos en condiciones reales de cada ciudad. Luego, comenzarán a operar con supervisión humana hasta alcanzar niveles más avanzados de autonomía.
El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, señaló que esta tecnología tiene el potencial de hacer el transporte “más seguro, confiable y accesible”. Por su parte, Jensen Huang afirmó que la inteligencia artificial aplicada al mundo físico está entrando en una nueva etapa de desarrollo.
Tesla, el gran competidor en la carrera por los robotaxis
El anuncio también posiciona a Uber y Nvidia frente a uno de sus principales competidores: Tesla. La compañía de Elon Musk ya inició pruebas con robotaxis en Austin, aunque en una escala limitada.
Según reportes del sector, el programa piloto cuenta con una flota reducida y aún requiere supervisión humana en la mayoría de los vehículos. Además, se registraron algunos incidentes desde su implementación, lo que refleja los desafíos que todavía enfrenta la tecnología.
El futuro del transporte impulsado por inteligencia artificial
El desarrollo de robotaxis representa uno de los avances más ambiciosos en el uso de inteligencia artificial aplicada a la vida cotidiana. Empresas tecnológicas y de movilidad compiten por liderar un mercado que promete transformar la forma en que las personas se trasladan en las ciudades.
La carrera por los vehículos autónomos ya no es una promesa lejana: es una disputa concreta entre gigantes tecnológicos que buscan redefinir el transporte.