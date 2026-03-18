Uber y Nvidia lanzarán robotaxis con inteligencia artificial y desafían a Tesla desde 2027

Uber inteligencia articial efe Uber y Nvidia buscan liderar el futuro del transporte con robotaxis impulsados por inteligencia artificial. Crédito: EFE.

En una primera etapa, los vehículos recopilarán datos para entrenar estos modelos en condiciones reales de cada ciudad. Luego, comenzarán a operar con supervisión humana hasta alcanzar niveles más avanzados de autonomía.

El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, señaló que esta tecnología tiene el potencial de hacer el transporte “más seguro, confiable y accesible”. Por su parte, Jensen Huang afirmó que la inteligencia artificial aplicada al mundo físico está entrando en una nueva etapa de desarrollo.

Tesla, el gran competidor en la carrera por los robotaxis

El anuncio también posiciona a Uber y Nvidia frente a uno de sus principales competidores: Tesla. La compañía de Elon Musk ya inició pruebas con robotaxis en Austin, aunque en una escala limitada.

Según reportes del sector, el programa piloto cuenta con una flota reducida y aún requiere supervisión humana en la mayoría de los vehículos. Además, se registraron algunos incidentes desde su implementación, lo que refleja los desafíos que todavía enfrenta la tecnología.

El futuro del transporte impulsado por inteligencia artificial

El desarrollo de robotaxis representa uno de los avances más ambiciosos en el uso de inteligencia artificial aplicada a la vida cotidiana. Empresas tecnológicas y de movilidad compiten por liderar un mercado que promete transformar la forma en que las personas se trasladan en las ciudades.

La carrera por los vehículos autónomos ya no es una promesa lejana: es una disputa concreta entre gigantes tecnológicos que buscan redefinir el transporte.