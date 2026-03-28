Una joven generó fuerte impacto en redes sociales tras contar una dramática experiencia durante un viaje solicitado a través de la aplicación Uber, en la ciudad de Mar del Plata. Fue drogada y antes de desvanecerse se alcanzó a tirar del vehículo con su hijo en brazos.
Relato escalofriante: se subió a un Uber, la drogaron y se tiró por la puerta con su hijo en brazos
La víctima subió un video relatando el aterrador episodio que le tocó vivir en lo que iba a ser un viaje convencional en Uber
Según el testimonio que brindó la joven en un video que se viralizó, comenzó a sentirse mal a los pocos minutos de haber subido al Uber y terminó arrojándose del auto en movimiento para resguardarse.
“Me tiré con mi hijo del Uber. Tengan cuidado, estamos bien. Esto fue en Mar del Plata el 24 de marzo, a las 16:20. No puedo ni ver el video que me da náuseas”, sentenció la chica.
Relato dramático
“Uso la aplicación de Uber hace años y nunca me había pasado nada. Si bien una escucha historias de otras chicas, nunca creés que te puede llegar a pasar a vos”, expresó en un video que publicó en sus redes.
De acuerdo a su relato, la joven había pedido un auto para dirigirse a la casa de su madre a buscar un pedido. Tras subir al vehículo, el conductor inició el recorrido por la avenida Rivadavia de Mar del Plata.
Sin embargo, a los pocos minutos comenzó a experimentar síntomas alarmantes: “Se me empezaron a dormir las manos, los pies, las piernas y a doler la garganta”, explicó. En ese contexto, aseguró haber notado un movimiento extraño del chofer: “No sé si fue algo que toqué o si el conductor tiró algo de droga, porque lo único que vi fue que hizo un movimiento como si se agachara”.
Decisión extrema para escapar
Ante el avance de los síntomas y el temor por su seguridad, la joven decidió no alertar al conductor del Uber. En cambio, aprovechó que el auto redujo la velocidad al cruzar una avenida, abrió la puerta y se arrojó. “No le iba a decir ‘frene’ porque no sabía si iba a acelerar”, explicó. Según indicó, logró caer de pie y corrió hasta la esquina de Rivadavia y Francia, donde comenzó a pedir ayuda.
La mujer relató que vecinos de esa zona de Mar del Plata salieron a asistirla al verla en estado de shock. Además, aseguró que el conductor del Uber no la asistió: “Dejó la puerta abierta y se fue. No bajó ni puso balizas”. El caso fue denunciado en la Justicia y se investiga qué fue lo que ocurrió durante el viaje.