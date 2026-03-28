Relato escalofriante: se subió a un Uber, la drogaron y se tiró por la puerta con su hijo en brazos

Embed Terror en un Uber: una joven se tiró del auto con su bebé tras sentirse sedada en Mar del Plata



El dramático episodio ocurrió el feriado del 24 de marzo. La víctima relató que, a los pocos minutos de subir al vehículo, comenzó a perder la sensibilidad en sus extremidades y… pic.twitter.com/rdv7aEx4Pp — El Bonaerense (@elbonanews) March 26, 2026

Relato dramático

“Uso la aplicación de Uber hace años y nunca me había pasado nada. Si bien una escucha historias de otras chicas, nunca creés que te puede llegar a pasar a vos”, expresó en un video que publicó en sus redes.

De acuerdo a su relato, la joven había pedido un auto para dirigirse a la casa de su madre a buscar un pedido. Tras subir al vehículo, el conductor inició el recorrido por la avenida Rivadavia de Mar del Plata.

Sin embargo, a los pocos minutos comenzó a experimentar síntomas alarmantes: “Se me empezaron a dormir las manos, los pies, las piernas y a doler la garganta”, explicó. En ese contexto, aseguró haber notado un movimiento extraño del chofer: “No sé si fue algo que toqué o si el conductor tiró algo de droga, porque lo único que vi fue que hizo un movimiento como si se agachara”.

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Decisión extrema para escapar

Ante el avance de los síntomas y el temor por su seguridad, la joven decidió no alertar al conductor del Uber. En cambio, aprovechó que el auto redujo la velocidad al cruzar una avenida, abrió la puerta y se arrojó. “No le iba a decir ‘frene’ porque no sabía si iba a acelerar”, explicó. Según indicó, logró caer de pie y corrió hasta la esquina de Rivadavia y Francia, donde comenzó a pedir ayuda.

La mujer relató que vecinos de esa zona de Mar del Plata salieron a asistirla al verla en estado de shock. Además, aseguró que el conductor del Uber no la asistió: “Dejó la puerta abierta y se fue. No bajó ni puso balizas”. El caso fue denunciado en la Justicia y se investiga qué fue lo que ocurrió durante el viaje.