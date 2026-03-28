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Investigan el hecho

Relato escalofriante: se subió a un Uber, la drogaron y se tiró por la puerta con su hijo en brazos

La víctima subió un video relatando el aterrador episodio que le tocó vivir en lo que iba a ser un viaje convencional en Uber

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La situación del Uber se viralizó en las redes sociales.

La situación del Uber se viralizó en las redes sociales.

Una joven generó fuerte impacto en redes sociales tras contar una dramática experiencia durante un viaje solicitado a través de la aplicación Uber, en la ciudad de Mar del Plata. Fue drogada y antes de desvanecerse se alcanzó a tirar del vehículo con su hijo en brazos.

Según el testimonio que brindó la joven en un video que se viralizó, comenzó a sentirse mal a los pocos minutos de haber subido al Uber y terminó arrojándose del auto en movimiento para resguardarse.

“Me tiré con mi hijo del Uber. Tengan cuidado, estamos bien. Esto fue en Mar del Plata el 24 de marzo, a las 16:20. No puedo ni ver el video que me da náuseas”, sentenció la chica.

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Relato dramático

“Uso la aplicación de Uber hace años y nunca me había pasado nada. Si bien una escucha historias de otras chicas, nunca creés que te puede llegar a pasar a vos”, expresó en un video que publicó en sus redes.

De acuerdo a su relato, la joven había pedido un auto para dirigirse a la casa de su madre a buscar un pedido. Tras subir al vehículo, el conductor inició el recorrido por la avenida Rivadavia de Mar del Plata.

Sin embargo, a los pocos minutos comenzó a experimentar síntomas alarmantes: “Se me empezaron a dormir las manos, los pies, las piernas y a doler la garganta”, explicó. En ese contexto, aseguró haber notado un movimiento extraño del chofer: “No sé si fue algo que toqué o si el conductor tiró algo de droga, porque lo único que vi fue que hizo un movimiento como si se agachara”.

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Decisión extrema para escapar

Ante el avance de los síntomas y el temor por su seguridad, la joven decidió no alertar al conductor del Uber. En cambio, aprovechó que el auto redujo la velocidad al cruzar una avenida, abrió la puerta y se arrojó. “No le iba a decir ‘frene’ porque no sabía si iba a acelerar”, explicó. Según indicó, logró caer de pie y corrió hasta la esquina de Rivadavia y Francia, donde comenzó a pedir ayuda.

La mujer relató que vecinos de esa zona de Mar del Plata salieron a asistirla al verla en estado de shock. Además, aseguró que el conductor del Uber no la asistió: “Dejó la puerta abierta y se fue. No bajó ni puso balizas”. El caso fue denunciado en la Justicia y se investiga qué fue lo que ocurrió durante el viaje.

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