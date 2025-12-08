Espolvorear bicarbonato de sodio en los asientos del auto: por qué recomiendan hacerlo

A diferencia de los ambientadores que solo enmascaran los aromas desagradables, el bicarbonato ataca la raíz del problema al absorber y descomponer las moléculas que causan el mal olor.

Además de su función desodorizante, el bicarbonato de sodio actúa como un agente de limpieza suave para la tapicería de tela, y todo se da gracias a su textura abrasiva.

Justamente, es esta la que ayuda a aflojar la suciedad y las partículas de polvo incrustadas en las fibras de los asientos, proporcionando una limpieza más profunda.

Autos RAM asientos.jpg Gracias a este truco casero, los asientos de tu auto pueden quedar como nuevos.

El proceso es sumamente sencillo y no requiere de herramientas especiales. El bicarbonato se espolvorea uniformemente sobre la superficie de los asientos secos, se deja reposar durante un tiempo, y finalmente se aspira por completo.

Este método no solo es económico y fácil de implementar, sino que también es seguro para la mayoría de los materiales textiles del auto, siendo una solución de mantenimiento práctica y no tóxica. ¿Te animarás a realizarlo?

Cómo sacar las manchas de comida del auto usando vinagre

Las manchas de comida en el auto se pueden limpiar en pocos minutos. Con una mezcla multiusos de vinagre, agua y detergente, puedes remover los pegotes de azúcar, café, grasa y aceite.

Una vez que detectes la mancha, rocía la solución de vinagre y deja que el producto actúe por unos minutos. Si es necesario, espolvorea un poco de bicarbonato para absorber la humedad, o seca con una servilleta de papel. Puedes llevar un pulverizador con agua y vinagre en el auto para usarlo siempre que lo necesites.