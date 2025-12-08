Madrugada trágica: el incendio de un popular boliche provocó la muerte de 25 personas.

Boliche incendio llamas

En cuestión de minutos las llamas avanzaron por el local y horas después consumieron por completo al local bailable, muy concurrido por los jóvenes de Arpora.

Como consecuencia del incendio, el Ministro Principal de la región, Pramod Sawant, comunicó en un primer momento la muerte de 23 personas. “Hoy es un día muy doloroso para todos en Goa. Un grave incendio en Arpora se cobró la vida de 23 personas", escribió en su cuenta de X (exTwitter).

Pero minutos más tarde, el propio Sawant confirmó que la cifra de fallecidos había aumentado y era de 25, mientras que al dar detalles del incidente, afirmó que algunas otras personas habían sufrido heridas y problemas respiratorios, aunque permanecen estables.

“Estoy analizando detenidamente la situación derivada del trágico incendio en Arpora, en el que 25 personas perdieron la vida y 6 resultaron heridas. Los seis heridos se encuentran estables y reciben la mejor atención médica”, aseguró el funcionario.

Desde el lugar del siniestro, Sawant destacó ante los periodistas que, de los muertos, “tres o cuatro” eran turistas, a la vez que indicó que tres personas murieron por quemaduras, mientras que las demás fallecieron por asfixia por efecto del intenso humo.

Boliche incendio daños

En tanto, un diputado del Partido Popular Indio, Michael Lobo, resaltó que la mayoría de las víctimas fatales eran trabajadores que se encontraban en el sótano del boliche, donde había una cocina.

Las autoridades informaron que se ordenó iniciar una investigación judicial a fin de determinar la causa del violento incendio y establecer quiénes son los responsables.