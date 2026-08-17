El barco más grande que rompió récord al transportar más de 22.000 contenedores

El barco fue construido en Japón y entregado en 2023. Es operado por Ocean Network Express (ONE) y tiene una capacidad máxima superior a los 24.000 contenedores. Sin embargo, en aquella operación la cifra efectiva fue de 22.233 unidades. No se trata simplemente de un barco grande, sino de una infraestructura flotante diseñada para transportar miles de contenedores en una sola operación.

Casi 400 metros de acero sobre el agua

Este barco mide aproximadamente 400 metros de largo y unos 61 metros de ancho. Para tener una referencia, su longitud equivale aproximadamente a cuatro campos de fútbol colocados uno detrás de otro. Por otro lado, su enorme cubierta permite distribuir los contenedores en numerosas filas y niveles, mientras que su estructura alcanza una altura de más de 70 metros desde la línea de flotación hasta la parte superior.

Los portacontenedores de esta generación buscan aprovechar cada viaje para mover la mayor cantidad posible de mercancías y reducir el consumo de combustible por contenedor transportado. Detrás de una cifra como 22.233 contenedores hay mucho más que un récord. Hay alimentos, vehículos, productos electrónicos, maquinaria, ropa y miles de mercancías que recorren miles de kilómetros en una misma travesía.