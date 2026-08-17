El barco más grande que rompió récord al transportar más de 22.000 contenedores

Uno de ellos consiguió llevar la capacidad de carga a otro nivel. El barco ONE Innovation estableció un récord al transportar 22.233 contenedores estándar en una sola travesía, la mayor cantidad registrada hasta entonces en un portacontenedores.
El barco que llevó más de 22.000 contenedores
El récord se produjo en el puerto de Singapur, desde donde el barco emprendió su recorrido hacia Europa. El ONE Innovation pertenece a la generación de portacontenedores Megamax, embarcaciones construidas para concentrar enormes volúmenes de carga en una misma ruta.
El barco fue construido en Japón y entregado en 2023. Es operado por Ocean Network Express (ONE) y tiene una capacidad máxima superior a los 24.000 contenedores. Sin embargo, en aquella operación la cifra efectiva fue de 22.233 unidades. No se trata simplemente de un barco grande, sino de una infraestructura flotante diseñada para transportar miles de contenedores en una sola operación.
Casi 400 metros de acero sobre el agua
Este barco mide aproximadamente 400 metros de largo y unos 61 metros de ancho. Para tener una referencia, su longitud equivale aproximadamente a cuatro campos de fútbol colocados uno detrás de otro. Por otro lado, su enorme cubierta permite distribuir los contenedores en numerosas filas y niveles, mientras que su estructura alcanza una altura de más de 70 metros desde la línea de flotación hasta la parte superior.
Los portacontenedores de esta generación buscan aprovechar cada viaje para mover la mayor cantidad posible de mercancías y reducir el consumo de combustible por contenedor transportado. Detrás de una cifra como 22.233 contenedores hay mucho más que un récord. Hay alimentos, vehículos, productos electrónicos, maquinaria, ropa y miles de mercancías que recorren miles de kilómetros en una misma travesía.
En pocas palabras
- Récord de carga: El barco ONE Innovation transportó 22.233 contenedores, superando registros previos en la logística marítima.
- Dimensiones y capacidad: Con 400 metros de eslora, esta embarcación puede llevar más de 24.000 contenedores, redefiniendo el transporte de mercancías.
- Impacto logístico: El buque, operado por Ocean Network Express, optimiza rutas internacionales y reduce el consumo de combustible por unidad transportada.