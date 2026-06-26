Francia fue una máquina letal y con hat trick de Dembélé goleó a Noruega y cerró como líder del Grupo I

Kylian Mbappé asumió un rol de distribuidor de fútbol, arrastró marcas y le abrió el camino a un implacable Dembélé, que hizo dos goles de zurda y uno de derecha para Francia.

Los goles fueron obra de Osemane Dembélé, que anotó a los 7', 20' y 32'. Descontó Aasgaard a los 21', y en el cierre (90 +3), Doue puso el 4 a 1 definitivo.

Francia fue un arma imparable y Dembélé su artillero

Apenas iniciado el duelo entre la Selección de Francia y su par de Noruega fue un monólogo de los dirigidos por Didier Deschamps, este viernes ausente por el fallecimiento de su madre, desde el principio. Apenas superados 20 segundos, una escapada de Kylian Mbappé por derecha, marcó la tendencia del duelo. El goleador llegó al área y sacudió un pelotazo cruzado que se estrelló en el travesaño. Cuatro minutos después, Kone remató desde la medialuna y su envío dio en el palo izquierdo del arquero Selvik.

La presión cuajó en anotación, con un golazo de Dembélé, asistido por Mbappé, que remató de diestra desde el costado derecho del área, cruzándola al segundo palo. Les Bleus, dirigidos temporalmente por el asistente Guy Stéphan fueron puro dinamismo, toque y rotación.

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El juego ofensivo aceitado de Francia comprometió permanentemente a la rígida defensa escandinava, que sin embargo supieron llegar hasta el arco de Maignan con peligro. Primero fue Larsen (13'), que bajó un balón en la puerta del parea, giró y remató apenas desviado.

LA PELOTA PARA LA CASA DEL MOSQUITO, HAT-TRICK DE DEMBÉLÉ



Tres tiros de Ousmane, tres goles para Francia y los Galos vencen por 3-1 a Noruega en poco más de media hora de partido.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lj09bkbWts — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

Francia sólo tenía el arco rival en la mente y buscaron estirar ventajas, lo que llegó a los 19', con una gran maniobra del Mbappé, aguantando y juntando marcas en la línea media, para luego abrir a la derecha, donde entró nuevamente Dembélé, que cruzó el zurdazo al segundo palo y completando su doblete de goles.

¡GOL SACANDO DEL MEDIO! Noruega reanudó el juego tras el doblete de Dembélé y Aasgaard marcó el 1-2 vs. Francia. ¡PARTIDAZO!



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A los 21' el equipo alternativo de Noruega volvió a aprovechar el juego abierto galo y llegó al área rival, esta vez con más puntería, ya que Thelo Aasgaard pudo rematar y vulnerar la valla francesa y descontó para los nórdicos.

Tras la pausa de rehidratación, Dembélé demostró su sed de gol, y una buena jugada con pelotazos entrelíneas, volvió a encontrar a Ousemane en el área, donde recibió, se fue acomodando hacia la izquierda, hasta sacar otro envío al palo derecho del "1" noruego y transformar a los 32' el doblete en triplete, en menos de 40 minutos.

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Reinicio con sorpresas

Apenas reiniciado el encuentro, a los 3 minutos, Hernández le cruza el cuerpo a Schjelderup y el arbitro cobra penal para Noruega. Muy anunciado fue el disparo de Larsen, y Maignan, tirándose a su izquierda, tapó el débil disparo.

Noriega mostró algo más de ambición ofensiva y pudo rondar el arco francés, pero con poco volumen de juego. Por su parte Francia apostó a la contra, con veloces corridas de sus laterales, pero evidenciando que prácticamente ya había bajado la persiana al partido, y ya estaba con la mente puesta en la próxima ronda, la de los "mata-mata" en el Mundial 2026.

La cereza del postre lo puso Désiré Doue, que con un frentazo sin marcas a la vista, aprovechó el centro de Barcola desde la izquierda y puso su marca en el tanteador para el 4 a 1 final para Francia.

Francia finalizó primero con puntaje ideal en el Grupo I, sumando 9 unidades. En 16avos. de final enfrentará al mejor 3° de los Grupos C/D/F/G o H.

Noruega quedó segundo en el grupo, con 6 unidades, y tendrá como rival en playoffs a Costa de Marfil (2° en el Grupo E).

mientras que Senegal suma 3 con la goleada a Irak, que finalizó su participación mundialista sin puntos.

Goleada de Senegal para encender la esperanza

En la misma jornada del Grupo I, Senegal e Irak venían de sufrir sendas derrotas contra noruegos y franceses. Pero los africanos pudieron golear 5 a 0 y ahora esperan poder entrar a 16avos. de final como mejores terceros.

Los goles senegaleses fueron obra de: Habib Diarra (18'), Ismaila Sarra (56'), Idrisa GUeye (59' y 71') y Iliman Ndiaye (82').