Francia y Noruega llegaron con igualdad de puntos a la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y ambos debían dirimer sólo quien quedaba como puntero de la zona. Mientras que los escandinavos pusieron suplentes, Francia desplegó todo su fútbol agresivo y goleó con un imparable Dembélé.
Francia fue una máquina letal y con hat trick de Dembélé goleó a Noruega y cerró como líder del Grupo I
Con tres goles de Dembélé y uno de Doue, Francia se impuso en el último juego del grupo a Noruega, ya clasificado, que puso suplentes. Senegal goleó 5 a 0 a Irak
Los hinchas de Noruega soñaron con repetir las hazañas de Ragnar Lodbrok, que invadió y sometió a Francia en el siglo IX. Pero los de Erling Haaland -que no jugó- no son vikingos, y en el país galo actual tienen armas implacables: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, y compañía, más favoritos que nunca en esta Copa Mundial 2026.
El entrenador noruego Stale Solbakken, decidió guardarse, con la clasificación en el bolsillo, ya que venía de ganar -al igual que Francia- sus dos primeros encuentros en el Grupo I, ingresó con un equipo alternativo pensando en los 16avos. de final, dejando a su máximo artillero Erlin Haaland, Ödegaard y Sørloth, en el banco de suplentes, y lo pagó caro este viernes en Boston.
Los goles fueron obra de Osemane Dembélé, que anotó a los 7', 20' y 32'. Descontó Aasgaard a los 21', y en el cierre (90 +3), Doue puso el 4 a 1 definitivo.
Francia fue un arma imparable y Dembélé su artillero
Apenas iniciado el duelo entre la Selección de Francia y su par de Noruega fue un monólogo de los dirigidos por Didier Deschamps, este viernes ausente por el fallecimiento de su madre, desde el principio. Apenas superados 20 segundos, una escapada de Kylian Mbappé por derecha, marcó la tendencia del duelo. El goleador llegó al área y sacudió un pelotazo cruzado que se estrelló en el travesaño. Cuatro minutos después, Kone remató desde la medialuna y su envío dio en el palo izquierdo del arquero Selvik.
La presión cuajó en anotación, con un golazo de Dembélé, asistido por Mbappé, que remató de diestra desde el costado derecho del área, cruzándola al segundo palo. Les Bleus, dirigidos temporalmente por el asistente Guy Stéphan fueron puro dinamismo, toque y rotación.
El juego ofensivo aceitado de Francia comprometió permanentemente a la rígida defensa escandinava, que sin embargo supieron llegar hasta el arco de Maignan con peligro. Primero fue Larsen (13'), que bajó un balón en la puerta del parea, giró y remató apenas desviado.
Francia sólo tenía el arco rival en la mente y buscaron estirar ventajas, lo que llegó a los 19', con una gran maniobra del Mbappé, aguantando y juntando marcas en la línea media, para luego abrir a la derecha, donde entró nuevamente Dembélé, que cruzó el zurdazo al segundo palo y completando su doblete de goles.
A los 21' el equipo alternativo de Noruega volvió a aprovechar el juego abierto galo y llegó al área rival, esta vez con más puntería, ya que Thelo Aasgaard pudo rematar y vulnerar la valla francesa y descontó para los nórdicos.
Tras la pausa de rehidratación, Dembélé demostró su sed de gol, y una buena jugada con pelotazos entrelíneas, volvió a encontrar a Ousemane en el área, donde recibió, se fue acomodando hacia la izquierda, hasta sacar otro envío al palo derecho del "1" noruego y transformar a los 32' el doblete en triplete, en menos de 40 minutos.
Reinicio con sorpresas
Apenas reiniciado el encuentro, a los 3 minutos, Hernández le cruza el cuerpo a Schjelderup y el arbitro cobra penal para Noruega. Muy anunciado fue el disparo de Larsen, y Maignan, tirándose a su izquierda, tapó el débil disparo.
Noriega mostró algo más de ambición ofensiva y pudo rondar el arco francés, pero con poco volumen de juego. Por su parte Francia apostó a la contra, con veloces corridas de sus laterales, pero evidenciando que prácticamente ya había bajado la persiana al partido, y ya estaba con la mente puesta en la próxima ronda, la de los "mata-mata" en el Mundial 2026.
La cereza del postre lo puso Désiré Doue, que con un frentazo sin marcas a la vista, aprovechó el centro de Barcola desde la izquierda y puso su marca en el tanteador para el 4 a 1 final para Francia.
Francia finalizó primero con puntaje ideal en el Grupo I, sumando 9 unidades. En 16avos. de final enfrentará al mejor 3° de los Grupos C/D/F/G o H.
Noruega quedó segundo en el grupo, con 6 unidades, y tendrá como rival en playoffs a Costa de Marfil (2° en el Grupo E).
mientras que Senegal suma 3 con la goleada a Irak, que finalizó su participación mundialista sin puntos.
Goleada de Senegal para encender la esperanza
En la misma jornada del Grupo I, Senegal e Irak venían de sufrir sendas derrotas contra noruegos y franceses. Pero los africanos pudieron golear 5 a 0 y ahora esperan poder entrar a 16avos. de final como mejores terceros.
Los goles senegaleses fueron obra de: Habib Diarra (18'), Ismaila Sarra (56'), Idrisa GUeye (59' y 71') y Iliman Ndiaye (82').