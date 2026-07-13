La temporada de invierno 2026 ya está en marcha en Ushuaia, el extremo sur del país. Cerro Castor abrió oficialmente sus puertas y volvió a recibir a los amantes de la nieve en Tierra del Fuego, consolidándose una vez más como uno de los destinos más importantes para disfrutar del esquí y el snowboard en Argentina.
El invierno ya se vive en Tierra del Fuego: abrió Cerro Castor
El centro de esquí de Tierra del Fuego abre sus puertas con 35 pistas y 14 medios de elevación, garantizando nieve con tecnología de punta y una renovada oferta gastronómica.
Cerro Castor: un centro de esquí de primer nivel
Ubicado a solo 26 kilómetros de la capital fueguina, el centro de esquí más austral del mundo ofrece una experiencia única en plena cordillera, con 650 hectáreas esquiables, un desnivel de 800 metros, 35 pistas para todos los niveles y 14 medios de elevación que permiten recorrer cómodamente toda la montaña.
Uno de los grandes diferenciales de Cerro Castor sigue siendo su infraestructura. El complejo cuenta con el sistema de fabricación de nieve más grande de Sudamérica, integrado por 45 cañones y lanzas que cubren más del 35% de la superficie esquiable, una tecnología que permite mantener excelentes condiciones durante toda la temporada.
Entre sus principales atractivos se destacan el snowpark más grande de Sudamérica, un circuito de ski cross, pistas de esquí de fondo, un sector exclusivo para principiantes y la tradicional pista de patinaje sobre hielo, que amplía la oferta para quienes buscan disfrutar de la montaña más allá del esquí alpino.
La telesilla cuádruple Del Valle, incorporada la temporada pasada, continúa mejorando la experiencia de los visitantes. Con un recorrido de 1.400 metros, optimiza el acceso al sector este del cerro, conecta algunas de las pistas más técnicas y ofrece una vista panorámica privilegiada del paisaje fueguino.
¿Esquí para toda la familia en Ushuaia?
Las familias vuelven a tener un lugar destacado dentro de la propuesta. La escuela de Cerro Castor reúne a más de 120 instructores certificados y brinda clases de esquí alpino, snowboard, esquí de fondo y esquí adaptado, tanto para principiantes como para quienes buscan perfeccionar su técnica. Además, el complejo cuenta con el Krundi Club para chicos de 3 a 6 años, las escuelas de esquí y snowboard para niños y adolescentes, y el servicio de guardería Kinder Castor para bebés desde los tres meses.
La experiencia también se vive fuera de las pistas. Esta temporada funcionan ocho espacios gastronómicos distribuidos entre la base y distintos sectores de la montaña, con propuestas que van desde cocina regional y platos gourmet hasta cafeterías, pizzas, sándwiches y opciones rápidas para hacer una pausa entre bajadas. Entre los clásicos se destacan Morada del Águila, reconocido por su cordero fueguino cocinado a la cruz, Terrazas del Castor con su propuesta gourmet y sushi elaborado con pescados de la región, y el Restaurante 480, el parador de mayor capacidad del complejo.
En cuanto a los servicios, Cerro Castor continúa apostando a la digitalización de la experiencia del visitante. Los pases, alquileres y el Pack Castor —que combina pase y equipo con tarifa promocional— pueden adquirirse de manera online y retirarse rápidamente mediante los Pick Up Box, evitando las filas en boletería. Durante la temporada regular, el pase diario para adultos tiene un valor de $155.000, mientras que el abono de seis días cuesta $763.000.
La temporada también llega acompañada por una mayor conectividad aérea para Ushuaia. Desde julio funcionan nueve vuelos semanales directos entre San Pablo y la ciudad fueguina, operados por Aerolíneas Argentinas, Gol y LATAM, un refuerzo que permitirá sumar entre 1.200 y 1.500 pasajeros por semana y fortalecer la llegada de turistas internacionales.
Con una infraestructura que sigue creciendo, servicios pensados para toda la familia, una variada oferta gastronómica y una de las temporadas más extensas del país, Cerro Castor vuelve a posicionarse como uno de los grandes protagonistas del invierno argentino y una de las mejores opciones para disfrutar de la nieve en el Fin del Mundo.