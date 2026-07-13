El invierno ya se vive en Tierra del Fuego: abrió Cerro Castor

Entre sus principales atractivos se destacan el snowpark más grande de Sudamérica, un circuito de ski cross, pistas de esquí de fondo, un sector exclusivo para principiantes y la tradicional pista de patinaje sobre hielo, que amplía la oferta para quienes buscan disfrutar de la montaña más allá del esquí alpino.

La telesilla cuádruple Del Valle, incorporada la temporada pasada, continúa mejorando la experiencia de los visitantes. Con un recorrido de 1.400 metros, optimiza el acceso al sector este del cerro, conecta algunas de las pistas más técnicas y ofrece una vista panorámica privilegiada del paisaje fueguino.

¿Esquí para toda la familia en Ushuaia?

Las familias vuelven a tener un lugar destacado dentro de la propuesta. La escuela de Cerro Castor reúne a más de 120 instructores certificados y brinda clases de esquí alpino, snowboard, esquí de fondo y esquí adaptado, tanto para principiantes como para quienes buscan perfeccionar su técnica. Además, el complejo cuenta con el Krundi Club para chicos de 3 a 6 años, las escuelas de esquí y snowboard para niños y adolescentes, y el servicio de guardería Kinder Castor para bebés desde los tres meses.

La experiencia también se vive fuera de las pistas. Esta temporada funcionan ocho espacios gastronómicos distribuidos entre la base y distintos sectores de la montaña, con propuestas que van desde cocina regional y platos gourmet hasta cafeterías, pizzas, sándwiches y opciones rápidas para hacer una pausa entre bajadas. Entre los clásicos se destacan Morada del Águila, reconocido por su cordero fueguino cocinado a la cruz, Terrazas del Castor con su propuesta gourmet y sushi elaborado con pescados de la región, y el Restaurante 480, el parador de mayor capacidad del complejo.

En cuanto a los servicios, Cerro Castor continúa apostando a la digitalización de la experiencia del visitante. Los pases, alquileres y el Pack Castor —que combina pase y equipo con tarifa promocional— pueden adquirirse de manera online y retirarse rápidamente mediante los Pick Up Box, evitando las filas en boletería. Durante la temporada regular, el pase diario para adultos tiene un valor de $155.000, mientras que el abono de seis días cuesta $763.000.

La temporada también llega acompañada por una mayor conectividad aérea para Ushuaia. Desde julio funcionan nueve vuelos semanales directos entre San Pablo y la ciudad fueguina, operados por Aerolíneas Argentinas, Gol y LATAM, un refuerzo que permitirá sumar entre 1.200 y 1.500 pasajeros por semana y fortalecer la llegada de turistas internacionales.

Con una infraestructura que sigue creciendo, servicios pensados para toda la familia, una variada oferta gastronómica y una de las temporadas más extensas del país, Cerro Castor vuelve a posicionarse como uno de los grandes protagonistas del invierno argentino y una de las mejores opciones para disfrutar de la nieve en el Fin del Mundo.