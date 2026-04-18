En un caso que ha conmocionado a Brasil por su crudeza y frialdad, José Eduardo Silva de Lima (36) murió envenenado el sábado pasado en el interior de la localidad de Minas Gerais. La investigación por el crimen no sólo tiene la particularidad de que su pareja es la única sospechosa sino también de la particular forma en que habría cometido el asesinato.
De una relación sexual a un crimen: lo envenenó en pleno acto de amor
La investigación por el crimen del hombre de 36 años derivó en la detención de su pareja como principal sospechosa
Jaqueline Gomes da Silva, de 35 años, fue detenida en flagrante por la Policía de Brasil como principal sospechosa del homicidio. Según las primeras investigaciones, la mujer aplicó una sustancia tóxica durante un momento de intimidad sexual, transformando un acto de supuesta pasión en una trampa mortal.
El hecho ocurrió dentro de la residencia que compartía la pareja y ha generado repudio en redes sociales por la forma en que se ejecutó el crimen.
El crimen en Brasil y la detención de la mujer
El matrimonio había consumido bebidas alcohólicas momentos antes del crimen, lo que, según el relato policial, contribuyó al contexto. Minutos antes de la medianoche, la pareja se encontraba en la intimidad cuando Jaqueline Gomes aplicó veneno de rata en su propia región íntima.
La intención era que la sustancia tóxica entrara en contacto con José Silva durante la relación sexual. La víctima comenzó a sentirse mal poco después, con síntomas graves de intoxicación que no le permitieron resistir. Murió en la misma casa sin recibir auxilio a tiempo, según los informes preliminares de las autoridades de Brasil.
La Policía de Brasil intervino rápidamente tras el llamado de emergencia. Jaqueline Gomes fue arrestada en el lugar de los hechos y trasladada. Durante su declaración informal ante los policías, la mujer confesó el crimen admitiendo haber utilizado el veneno de rata con el propósito de acabar con la vida de su compañero.
La investigación busca ahora determinar la motivación exacta del crimen, aunque fuentes cercanas al caso indican que podría tratarse de un conflicto personal previo. El cuerpo de José Silva fue enviado para pericias que confirmaron el envenenamiento como causa de muerte.
Familiares de la víctima expresaron su consternación y revelaron a las autoridades que Jaqueline Gomes ya tenía antecedentes policiales. Según sus declaraciones, la mujer también es señalada como posible involucrada en la muerte de su primer marido, con quien tuvo una hija. Aunque esta información aún debe ser verificada por la Justicia, ha generado mayor alarma entre los allegados de la víctima del crimen, quienes aseguran que la relación con Jaqueline era conflictiva y marcada por discusiones frecuentes.