Brasil policia mata a dirigente.jpg La Policía de Brasil investiga el crimen ocurrido en Minas Gerais.

El crimen en Brasil y la detención de la mujer

El matrimonio había consumido bebidas alcohólicas momentos antes del crimen, lo que, según el relato policial, contribuyó al contexto. Minutos antes de la medianoche, la pareja se encontraba en la intimidad cuando Jaqueline Gomes aplicó veneno de rata en su propia región íntima.

La intención era que la sustancia tóxica entrara en contacto con José Silva durante la relación sexual. La víctima comenzó a sentirse mal poco después, con síntomas graves de intoxicación que no le permitieron resistir. Murió en la misma casa sin recibir auxilio a tiempo, según los informes preliminares de las autoridades de Brasil.

La Policía de Brasil intervino rápidamente tras el llamado de emergencia. Jaqueline Gomes fue arrestada en el lugar de los hechos y trasladada. Durante su declaración informal ante los policías, la mujer confesó el crimen admitiendo haber utilizado el veneno de rata con el propósito de acabar con la vida de su compañero.

La investigación busca ahora determinar la motivación exacta del crimen, aunque fuentes cercanas al caso indican que podría tratarse de un conflicto personal previo. El cuerpo de José Silva fue enviado para pericias que confirmaron el envenenamiento como causa de muerte.

Familiares de la víctima expresaron su consternación y revelaron a las autoridades que Jaqueline Gomes ya tenía antecedentes policiales. Según sus declaraciones, la mujer también es señalada como posible involucrada en la muerte de su primer marido, con quien tuvo una hija. Aunque esta información aún debe ser verificada por la Justicia, ha generado mayor alarma entre los allegados de la víctima del crimen, quienes aseguran que la relación con Jaqueline era conflictiva y marcada por discusiones frecuentes.