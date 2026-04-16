Un trágico accidente vial ocurrido en la noche del miércoles en Rivadavia terminó con la muerte de un joven de 20 años, luego de una choque frontal entre una camioneta y una motocicleta.
Un motociclista de 20 años murió tras un choque frontal en Rivadavia
En el siniestro intervino el conductor de una camioneta Ford F100 y la víctima se desplazaba en un ciclomotor. Se investigan las causas del hecho fatal
El hecho se registró alrededor de las 22 en la intersección de calles Albardón y Tres Acequias, un cruce de tres esquinas con buena visibilidad, iluminación y calzada asfaltada, según informaron fuentes policiales.
Por causas que se investigan, una camioneta Ford F100 y una motocicleta Motomel 150 cc impactaron de frente. De acuerdo a la reconstrucción preliminar, el conductor de la camioneta habría intentado sobrepasar a otro vehículo que circulaba en la misma dirección -de sur a norte por calle Albardón- sin advertir que en sentido contrario avanzaba la moto.
La investigación en Rivadavia
Como consecuencia del impacto, el motociclista, identificado como Matías Ezequiel Montón Villarruel, de 20 años, sufrió heridas de gravedad y fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Posteriormente fue trasladado al Hospital Perrupato, donde falleció.
En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 30 años domiciliado en Los Árboles, no sufrió lesiones. El test de alcoholemia arrojó resultado negativo (0,00 g/l).
Según se indicó, el joven que conducía la motocicleta no contaba con licencia de conducir al momento del hecho.
La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la Justicia, que dispuso la aprehensión del conductor del rodado mayor mientras avanzan las pericias. En el lugar trabajó Policía Científica para determinar con precisión la mecánica del siniestro.