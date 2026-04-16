Un motociclista de 20 años murió tras un choque frontal en Rivadavia

accidente en Rivadavia 2 Policía Científica investiga las circunstancias del hecho.

La investigación en Rivadavia

Como consecuencia del impacto, el motociclista, identificado como Matías Ezequiel Montón Villarruel, de 20 años, sufrió heridas de gravedad y fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Posteriormente fue trasladado al Hospital Perrupato, donde falleció.

En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 30 años domiciliado en Los Árboles, no sufrió lesiones. El test de alcoholemia arrojó resultado negativo (0,00 g/l).

Según se indicó, el joven que conducía la motocicleta no contaba con licencia de conducir al momento del hecho.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la Justicia, que dispuso la aprehensión del conductor del rodado mayor mientras avanzan las pericias. En el lugar trabajó Policía Científica para determinar con precisión la mecánica del siniestro.